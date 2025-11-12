や、やられた…。男が悩殺される「女のセリフ」を教えます
何とかして落としたい男性がいるのに「どうすればいいのかわからない」という状況に陥っていませんか？ そこで今回は、そんな女性のために男性が悩殺される「女のセリフ」を紹介します。上手に使いこなして、好きな男性との関係を進展させていきましょう。
「すごいカッコいい」
男性は誰しも、ストレートに褒められるのが大好き。単純に「カッコいい」と言ってあげるだけでもテンションが上がってしまいます。また、そのセリフを言われただけであなたのことを意識するようにもなるでしょう。
「本当に優しいね」
こちらも「カッコいい」と同様に、男性が言われると嬉しい褒め言葉の１つ。どんな男性も言われたら思わず照れてしまうでしょう。また、言われた後はより一層優しいところをあなたにアピールするようになることも期待できます。
「あなたが一番頑張っていると思う」
同じ職場に好きな男性がいる場合は、ぜひこの言葉を言ってあげましょう。なぜなら、日頃頑張っている男性の姿をきちんと見ているということが伝わるため。そんな自分に注目してくれている女性が身近にいることがわかれば、男性誰もが惚れてしまいます。
「一緒だと時間があっという間」
好きな男性と会話しているときに、このセリフをポロッと言ってみてください。どんな相手であろうと、間違いなくドキッとするでしょう。一緒にいて居心地がいいことをアピールする言葉になるので、相手は「もしかして脈ありか…？」と、思うようになる可能性が高いです。
今回ご紹介したセリフを使えば、あなたが気になっている男性も簡単に落ちてくれるかも。まだ言ったことがないという方は、さっそく今日からでも試してみてくださいね。
