LINEがそっけなくなってきた…。彼の“心が離れ始めたとき”に見られる変化
以前はすぐ返ってきたLINEも、最近は短文でそっけない。そんな変化に「もう冷めたのかな？」と不安を感じたことはありませんか？実は、男性の気持ちが離れ始めたとき、そのサインはLINEにも必ず表れるもの。そこで今回は、彼の心が少しずつあなたから離れていくときに見られる“変化”を紹介します。
返信までのタイムラグが長くなってきた
付き合いたての頃は、あなたのメッセージに即レスしてくれていた彼。それが最近タイムラグが増えてきているようなら、少しずつ優先順位が下がっているサインです。もちろん忙しい可能性もありますが、恋心が冷めてくると返信を億劫に感じるようになるもの。そんな時は「返信してよ！」と責めるより、少し距離を置いて“心の余裕”を演出する方が効果的です。
スタンプや絵文字を使わなくなってきた
以前はスタンプや絵文字を駆使してリアクションも豊かだったのに、最近は「うん」「そうだね」など一言返事のみ。これも、心の温度が下がり始めたときに多く見られる変化です。そんな時は、あなたがテンポよく会話を返したり、明るいトーンを保つよう心がけましょう。男性の中で“安心感”が戻ると、またリアクションが増えることもあります。
内容が“状況報告”ばかりになってきた
「今日は〇〇したよ」「仕事で疲れた」など、メッセージの内容が“状況報告”ばかりになってきたら、恋愛感情が低下気味という可能性が。それを回復させるには、ただ受け身になるのではなく「次に会うきっかけ」を作ることが大切。例えば「今度あなたが行ってみたいと言っていた〇〇に行ってみたいな」と軽く誘えば、恋心が再燃するかもしれません。
LINEの返信の速さや言葉のトーンには、男性の本音がにじみます。変化に気づいたら焦らず、あなたの対応も少し変化させて、まずは様子見してみてくださいね。
