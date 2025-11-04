住友ファーマが急反発、北米事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正

住友ファーマ<4506.T>が急反発している。１０月３１日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３５５０億円から４２９０億円（前期比７．６％増）へ、営業利益を５４０億円から９８０億円（同３．４倍）へ、純利益を４００億円から９２０億円（同３．９倍）へ上方修正したことが好感されている。



北米事業で進行性前立腺がん治療剤「オルゴビクス」の販売が好調に推移していることなどに加えて、アジア事業にかかる譲渡益が想定を上回ったことが寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２２７１億２２００万円（前年同期比２５．７％増）、営業利益９６１億５７００万円（前年同期８１億７９００万円の赤字）、最終利益９８８億６０００万円（同３２２億２９００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS