スヌーピーに癒やされたい！スヌーピータウンショップで見つけた「リラックスナイトシリーズ」が叶える至福のナイトタイム
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」では、睡眠中のスヌーピーをデザインした「リラックスナイト」シリーズのグッズを展開中だ。
【写真】「スヌーピータウンショップ」で発売中の「リラックスナイト」シリーズを見る
ナイトキャップをかぶり、ぐっすりと眠るスヌーピーの姿をフィーチャーしたこのシリーズは、おうち時間をゆったり過ごせるアイテムをラインナップ。
インテリアに飾るほか、ひざに乗せてクッションのように使いたい「ぬいぐるみ」(2970円)や「マスコットぬいぐるみ」(1980円)は、いつまでも触っていたくなるほど手触りが極上。
スヤスヤ眠るスヌーピーをモチーフにしたアイテムには、「アイマスク」(2310円)、「ナイトシュシュ」(1980円)、「マスコット前髪クリップ」(各1760円)といった、ルームウェアによくあうものから、「ダイカットポーチ」(2090円)、「まくらポーチ」(2860円)のようにおでかけにも持っていきたいグッズが盛りだくさん！
「バスタオル」(3080円)と「フェイスタオル」(1980円)は、ふわふわで吸水性抜群なクイックドライタイプ。パープルのふちどりがグレーに映えて、スヌーピー柄がよりいっそうかわいく見える。
また、スキンケアアイテムも充実。「ナイトマルチバーム」(2530円)と「マルチミスト」(各1650円)は、ジャーとボトルのデザインがおしゃれだから、部屋に飾っておくのにも◎。
ギフトにもぴったりなのが「ハンドクリームトリオ」(各1650円)。眠るスヌーピーに合わせて夜空に浮かぶ月や星をかたどったペーパーチャームが飾られた、キュートなパッケージも素敵。
この愛らしいスヌーピーのアートにひとめぼれした、という人には、「箸付きランチボックス」(1870円)、「シールランチ3Pセット」(1760円)、「ミニケース」(880円)、「箸&スプーンセット」(1430円)、「ランチクロス」(880円)がおすすめ。お弁当グッズを「リラックスナイト」シリーズでそろえてみては？
以上のアイテムは、「スヌーピータウンショップ」にて取り扱い中。店舗により品ぞろえが異なるので、詳しくは近くの「スヌーピータウンショップ」に問い合わせを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
