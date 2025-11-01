【浮気調査】家族の車で裏切りの“情事”…探偵が見た瞬間
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.駐車場で若い男と….』。
そこには、日常のすぐ裏側で起きた“家庭の崩壊”が、克明に記録されていた。
探偵の低い声が、無線越しに響く。
「キスしてますね。ちょっと、やばいですね。」
車内カメラが捉えたのは、後部座席で密着し合う男女の姿だった。
つい数分前まで、その車には幼い娘が乗っていた。
ピアノ教室へと送られたばかりの“母”は、ショッピングセンターの駐車場に車を停めると、
若い男を助手席に迎え入れ、何のためらいもなく唇を重ねた。
「後部座席に映って、熱い抱擁を交わしています」
探偵の報告が淡々と続く。
その冷静な口調が、かえって現場の異様な空気を際立たせた。
依頼者の頭をよぎったのは、娘の笑顔と、家族で過ごした休日の光景だった。
その同じ車で--。
家族の思い出が詰まった車内で--。
裏切りの情景が広がっている。
映像の最後、探偵が静かに言葉を残す。
「後部座席での浮気現場、確かな証拠映像を依頼者へ提出します。」
その一言に、現場の冷たさと、依頼者の胸を締めつける現実が凝縮されていた。
“送迎のあと”に隠されていたのは、愛ではなく、裏切りの記録だった--。
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります