YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.駐車場で若い男と….』。

そこには、日常のすぐ裏側で起きた“家庭の崩壊”が、克明に記録されていた。



探偵の低い声が、無線越しに響く。

「キスしてますね。ちょっと、やばいですね。」

車内カメラが捉えたのは、後部座席で密着し合う男女の姿だった。



つい数分前まで、その車には幼い娘が乗っていた。

ピアノ教室へと送られたばかりの“母”は、ショッピングセンターの駐車場に車を停めると、

若い男を助手席に迎え入れ、何のためらいもなく唇を重ねた。



「後部座席に映って、熱い抱擁を交わしています」

探偵の報告が淡々と続く。

その冷静な口調が、かえって現場の異様な空気を際立たせた。



依頼者の頭をよぎったのは、娘の笑顔と、家族で過ごした休日の光景だった。

その同じ車で--。

家族の思い出が詰まった車内で--。

裏切りの情景が広がっている。



映像の最後、探偵が静かに言葉を残す。

「後部座席での浮気現場、確かな証拠映像を依頼者へ提出します。」



その一言に、現場の冷たさと、依頼者の胸を締めつける現実が凝縮されていた。

“送迎のあと”に隠されていたのは、愛ではなく、裏切りの記録だった--。



