Ë§º¬µþ»Ò¡¢¾Ð´é¤Î²Ö²Ç°áÁõ¡õÇ¥ÉØ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡¡¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤Î¤Þ¤Þµ¯¤³¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¤È¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë·ëº§¡¦½Ð»º¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢180ÅÙÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈºäÊ¿Î¦¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤½¤Ä¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ËÎ¦¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é15Ç¯¡¢°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¹â¹»»þÂå¡¢Î¦¤Ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê¤ÈÎ¦¤Î¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½éÎø¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¤Þ¤Ê¤ß¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£
¡¡¤Þ¤Ê¤ß¤Î¿ÈÂÎ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Î¦¤Ï¡¢Ï¡¸«ÎÃ¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¡¢»þ¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¤â¡¢¾ï¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÃ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Î¦¡£Èà¤«¤é¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢°ìÀ¸¤Î°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤¤À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ç¥¿±¡¢¤½¤·¤Æ½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ë´î¤Ó¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Ê¤ß¤Î¿ÈÂÎ¡É¤´¤È´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë½Ð»º¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÎ¦¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤¿Î¦¤Ï¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤Þ¤Ê¤ß¤ËÅÅÏÃ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎ¦¤«¤é¤ÎÃå¿®¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤êµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Ê¤¬¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢¸À¤¤É½¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤éµ¤¾æ¤Ë¿¶Éñ¤ª¤¦¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÎ¦¡¢¤½¤·¤ÆÇ¥¿±Ãæ¤ËÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹±é¤¸¤ëÊì¿Æ¤ÈÉÂ¼¼¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ÎÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¿Ê¤àÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹ÁÛ¤¤¤Î¶¯¼å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëË§º¬¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤Ê¤ß¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ºä²¼´ÆÆÄ¤«¤é¸«¤ì¤Ð1¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤Ç´°àú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë§º¬¤«¤é¡Ö¤â¤¦1²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¶¶±é¤¸¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤¬Êó¹ð¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÁ´ÂÎ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ËÜÊÔ»£±Æ¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤½¤ÎÌë¡É¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¹â¶¶¤Ï¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¿´¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤Ç±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±º£·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤ÎÌë¤Î¥·¡¼¥ó¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÅÏÃ¸ß¤¤¤Ë¡È¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¡É¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌÂ¤¤¡¢³ëÆ£¡¢·èÃÇ¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬»×¤ï¤ºÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌçÀµ¼°½ÐÉÊ¤â·èÄê¤·¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
