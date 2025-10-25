表情に注目！ YouTubeチャンネル「うさぎ研究所」では、手のひらの上で眠る子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「これはたまらない」「本当にかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが飼い主さんの手の中で「ばんざい」する赤ちゃん猫の姿です！

目を細めてウトウト…

注目を集めたのは「赤ちゃん猫、手のひらでばんざい（子猫を保護その4）」という動画。「子猫を保護しました くつろいでくれるようになりました」というテキストとともに、のびのびとくつろぐ子猫のシーンからスタートします。

飼い主さんの手のひらであおむけになり、両前足を上げた「ばんざい」のポーズで無防備に寝転がる赤ちゃん猫。おぼつかないながらも自分で毛づくろいをしてみたり、足先を「はむはむ」とかんでみたりと、あどけないしぐさがかわいらしいですね。

そのうちに眠くなってしまったのか、目を細めてウトウトし始めました。飼い主さんが優しくなでてあげると、また「ばんざい」をして、いかにも気持ちよさそう。「もっとなでてほしいニャ〜……」とでも言いたげな表情です。

手のひらに包まれながら、繰り返しなでられて完全にリラックスモード。なんだか「あぁ〜幸せだニャ〜……」とつぶやく声が聞こえてきそうですね。最後に、飼い主さんの腕に寄り添うようにして眠る子猫の姿で動画は締めくくられました。

動画を見た人からは、すっかり安心しきった子猫の様子に「優しい気持ちになれる」「幸せな赤ちゃん猫だね」「何回見てもかわいい」といったコメントが寄せられていました。小さな命の愛らしさを、皆さんもぜひご覧ください。