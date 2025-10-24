3990円のベストセラー！【ユニクロ】大人がきれい見えする「秋冬ワンピース」着まわしコーデ
大人の体をきれいに見せる！ユニクロでベストセラーの「秋冬ワンピ」ユニクロで今、ベストセラーアイテムとして注目されているワンピースを2点ピックアップしました。どちらも3990円のうれしいお値段。着まわし例と合わせてご紹介します。
1. Vネックですっきり見え！ 「ブラッシュドジャージーワンピース」
「ブラッシュドジャージーワンピース」（税込3990円）は、頭からかぶって着るタイプのノースリーブワンピース。上半身は程よく体に沿い、下半身は裾に向かって自然に広がるフィット＆フレアのシルエットなので、全身のラインをきれいに見せてくれます。
カラバリはダークグレー、ブラック、写真のダークブラウンの計3色。
写真は、ユニクロの定番「メリノクルーネックセーター」のオフホワイトを合わせて、モノトーンでまとめたコーディネート。このようなクルーネックのトップスを合わせると、シンプルな着こなしになります。
一方で、バンドカラーやフリル、ボウタイ、バルーン袖など、首もとや袖にデザインがあるシャツやブラウスをインナーに選ぶと、より華やかな着こなしが楽しめます。
写真の着こなしでは、ユニクロの「ヴィンテージベルト」で、少し高い位置でウエストマークしています。腰の位置を高く見せることで脚が長く見え、より女性らしいシルエットになります。
2. すとんと落ちる形が着やすい「スフレヤーンワンピース」
「スフレヤーンワンピース」（税込3990円）は、まっすぐすとんと落ちるシルエットで、一枚でサマ見えするワンピース。締めつけ感がなく、リラックスして着られるのも魅力です。
生地にはやわらかい肌ざわりで、チクチクしにくいスフレヤーンを使用。スフレヤーンのワンピースは昨年も販売されていましたが、今年は生地がやや薄めにアップデートされ、秋から春先まで、より長い期間着られるようなりました。
カラバリは写真のダークグリーン、ダークグレー、ベージュ、ブルーの計4色。
写真は、ダークグレーのスフレヤーンワンピースに、腰に巻いたフランネルシャツのチェック柄がアクセントになっている着こなし。
シンプルな無地の長袖ワンピースは、シャツやカーディガン、ストールなどを重ねて、手軽に差し色や柄を取り入れてアレンジできるのも魅力です。
こちらの着こなしは、ダークグリーンのスフレヤーンワンピースの下に、ユニクロの「ウォッシャブルニットリブパンツ」のダークグリーンをはいています。上下の色をそろえると全体に統一感が生まれ、すらりとした印象になります。
さらに、アウターはショート丈ではなくロング丈を選ぶと、全身が縦長のラインに見えてスタイルアップします。簡単なので、まねしたいポイントです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)