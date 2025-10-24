3人もの獣医師から病気であると診断された20歳目前のわんこですが、検査結果は驚くべきもので…？奇跡のようなまさかの展開は話題を呼び、投稿は2.4万回再生を突破。「祈りが通じた…！」「スゴイ生命力ですね」「本当に良かった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3人の医者から『病気』と診断された20歳の老犬→検査をした結果…奇跡のような『まさかの展開』】

ハイシニアのぽちこちゃんが病気…！？

TikTokアカウント「posana_kamin」の投稿主さんの愛犬は、チワワとダックスフンドのMIX犬「ぽちこ」ちゃん。今回ご紹介するのは、ぽちこちゃんと投稿主さんが起こした奇跡の物語。

20歳目前のハイシニアのぽちこちゃん、前足の腫れが気にかかりいくつかの病院を受診しました。獣医師3人全員が『骨肉腫』という病気の可能性が高いとの診断でしたが、細胞検査を受けたといいます。すると『骨肉腫などの悪性腫瘍の初見は認められない』との診断結果が…！

ひとりの獣医師が『犬種的に骨肉腫は稀だから検査に出しましょう』そう言ってくれたことがきっかけだったそう。足をしっかりつけて歩くことや触っても嫌がらないことなども後押しになったといいます。

病気ではありませんでしたが、前足の腫れは骨折によるもの。前足が痛いであろうぽちこちゃんですが、車イスに乗る表情はとっても穏やかだったとか。安堵した投稿主さんに寄り添っているのかもしれませんね。ぽちこちゃんの大逆転！奇跡的な出来事は多くの人の心を温かくしたことでしょう。

この投稿には「本当に奇跡ですね」「良かった…！」「祈りが届いたんですね」などの安堵と称賛の声が数多く寄せられました。

別投稿には、ぽちこちゃんの19歳のとある日常が紹介されています。ごはんを食べ朝の散歩に行き、帰宅するとまさかのお風呂！？バスタブに入るぽちこちゃんの姿は悲壮感たっぷりだったとか。

ドライヤーで乾かしてもらったぽちこちゃんのサラサラの毛艶は19歳とは思えません。投稿主さんのお世話の賜物ですね。お風呂で疲れたかと思いきや大好きな散歩はしっかり楽しみます。夜ごはんを食べて1日終了！今日もパワフルに過ごしたぽちこちゃんなのでした。

ぽちこちゃんは現在お空にお引越ししました。腎不全と戦いながら、何度も奇跡を起こし投稿主さんのそばに居続けてくれたぽちこちゃん。お空で元気いっぱいに歩き回り、優しく見守ってくれていることでしょう。ぽちこちゃんの勇姿は、TikTokアカウント「posana_kamin」を覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「posana_kamin」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております