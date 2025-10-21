結婚して、家事をすべて奥さんに任せてしまっている男性もいるのではないでしょうか？ 家事が苦手だとしても、奥さんと協力するのが理想の夫婦ですよね。いつまでも奥さんに頼っていると、捨てられてしまうかもしれません……。今回は、妻に出て行かれた夫がデリバリーすら頼めずに情けなくなった話をご紹介いたします。

デリバリーもできない

「俺が家事をしないことを理由に、妻が怒って家を出て行きました。別に妻がいなくてもごはんくらいなんとかなると思ってお米を炊こうとしたら、そもそも炊飯器を使ったことがなくて断念。でも今はデリバリーがあるから、自分で頑張らなくてもいいことに気づいてアプリを開いたものの、住所の登録や注文に手こずって、結局力尽きてその日はなにも食べずにソファで寝落ち。妻がいないと俺って一人ではなにもできないんだな、と情けなくなりましたね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 一人になってようやく、奥さんにどれだけ助けられていたのかがわかったようです。素直に自分の非を認めて謝ったほうがいいかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。