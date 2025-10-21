【GU値下げ】で大当たり見つけた！ 今買って長く使える♡「おしゃれシャツ」

ぐっと気温が下がり、秋の深まりを感じる今日この頃。今すぐ着られて、朝晩の気温差にも寄り添ってくれそうなアイテムを探すなら、【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。なんと、1枚で着こなしが決まるおしゃれなシャツが、うれしい値下げプライスで販売中。今回はGUスタッフの旬なコーデとともに、これからの季節に活躍しそうな「おしゃれシャツ」をご紹介します。

シーンに合わせてアレンジできるきれいめシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\1,990（税込・セール価格）

コーデに品格を与えてくれるボウタイシャツ。レーヨン混の落ち感のある生地が高見えを叶えてくれそうなシャツは、1枚取り入れるだけできちんと感のある着こなしが楽しめるはず。きれいめなデザインながら、ややオーバーサイズのシルエットのため、適度な抜け感も与えてくれそう。ボウタイは取り外し可能なほか、結び方で変化をつけて自分らしいアレンジに挑戦してみて。

ボウタイを使ったフェミニン × マニッシュのMIXコーデ

GUスタッフのManamiさんは、ボウタイ部分だけをアクセサリーのように取り入れたスタイリングを披露。ラフに巻いたボウタイがほどよい抜け感を演出し、首元に華やかさを添えています。メンズライクなデニムジャケットに、フェミニンなボウタイを合わせたMIXスタイルは今っぽく洗練された印象です。

長く着られる！ 秋冬マストのチェックシャツ

【GU】「コットンチェックシャツ」\1,990（税込・セール価格）

秋の装いにぴったりのチェックシャツは、落ち着いた配色が大人っぽく、コーデにやさしいムードを添えてくれそう。公式サイトによると、「肌ざわりのよいやわらかいコットン素材を使用」とのこと。1枚でも心地よく着られそうなチェックシャツは、今買ってすぐに着られるのも嬉しいポイント。今の時期はシャツ1枚で軽やかに、季節が深まる頃にはレイヤードスタイルも楽しんで。

さっと羽織るだけで秋っぽい、大人のデイリーコーデ

GUスタッフのMayuさんは「羽織るだけで一気に秋コーデになります」とコメントを添え、チェックシャツを使った大人のカジュアルコーデを披露。着脱しやすいオーバーサイズのシャツは、1枚持っておくと寒暖差のある時期に重宝しそうです。ラフなスウェットパンツとも相性がよく、オリーブカラーのチェック柄が一気に季節感とこなれた印象をプラスしてくれます。

