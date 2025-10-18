µßµÞÈÂÁ÷¤ÎÃæÂ¼¹¸¤ÏÀºÌ©¸¡ºº¤Ø¡¡ÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¢ªÃ´²Í¤ÇÂà¾ì¡Ä¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÌÀÆü¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¡Ä¤½¤Î¸åµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 9¡¼3 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê18Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï18Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3-9¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸1¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤¬°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç°ì¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ºÝ¤Ë°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¹þ¤ßÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡£Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤Ë¼êÅö¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÇ¾¿Ìâ»¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë