ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は15日（日本時間16日）、本拠地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズへ向けてドジャースタジアム内で記者会見を行った。大谷翔平投手の打撃不振について「でも貢献度は打率だけではない。（大谷が）打線に入ることで、四球を選んで、ムーキー（・ベッツ）に打点を挙げる機会をお膳立てしている。それも、貢献だ」と語った。

大谷はここまで8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点。1盗塁、OPS.599となっている。前日14日（同15日）の第2戦の7回、左腕アシュビーから右前適時打をマーク。今季ワーストの4試合、19打席連続無安打で止めた。指揮官は「ミルウォーキーでの最初の2試合、彼の打撃はファンタスティックだった。私が望んでいた姿だし、今後も期待している」と復調を確信していた。

17日（同18日）の第4戦で先発マウンドに上がる。ポストシーズン初の投打同時出場となった前回4日（同5日）のフィリーズ戦で6回9奪三振3安打3失点と好投。ポストシーズン初勝利を挙げた。中12日を空けての登板となる。指揮官は「私は支持している。ワールドシリーズ制覇まで道のりはまだ長いよ」と更なる活躍を期待した。

フィリーズとの地区シリーズでは苦戦していた。「ストライクゾーンの見極めが出来ている。そして、自分の（得意な）球がきたら積極的に（振っている）。ライトライナーがあったし、四球も3つあった。得点圏で安打も記録した。私にとってこれらはポジティブなことだ。相手あってのことだから、自分でできることは限られている。彼は今、いい状態にいると思う」と語った。

続けて「感情を露にしたことは気にしていないし、（そういう姿は）好きだ。彼はとても才能がある選手。私たちは、彼を頼りにしている。自らにかけられている期待を彼は自覚しているし、それが出来ていなければ間違いなくフラストレーションを感じるだろう。彼は素晴らしい闘争心を持った選手。（試合の）準備も入念。まだ多くの試合が残っている」と振り返った。（Full-Count編集部）