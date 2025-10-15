ÏÂ²Î»³¡¦TANABE¥¯¥é¥Ö¤¬¡È´ØÀ¾ÂåÉ½·èÄêÀï¡É¤Ø¡¡µþÅÔ¡¦ÆàÎÉÂåÉ½¤òÏ¢ÇË¡Ä¹ë²÷°ìÈ¯¤ÇµÕÅ¾
¡¡Á´¹ñ¤ÎÌó1500¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÁè¤¦¡ÖÂè6²ó¤¯¤é¼÷»Ê¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè19²ó³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÁ´¹ñÂç²ñ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×À±ÌîÀç°ì´úÁèÃ¥¡×¡Ê¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×2025¡¢NPOË¡¿Í Á´¹ñ³ØÆ¸Ìîµå¿¶¶½¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£9·î23Æü¤Ë¤ÏµþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¤ÎÂåÉ½¤¬Áè¤¦¡Ö´ØÀ¾ÃÏ¶è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹DAY1¡×¤¬ÆàÎÉ¡¦º´Æ£ÌôÉÊ¹©¶ÈËô°ìµÇ°µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÂ²Î»³ÂåÉ½¤ÎTANABE¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö´ØÀ¾ÃÏ¶è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹DAY2¡×¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡TANABE¥¯¥é¥Ö¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔÂåÉ½¡¦¸þÆü¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¢ÆàÎÉÂåÉ½¡¦¿¿ËÌ¥ê¥È¥ë¥º¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¡£TANABE¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¡Ê6²ó¡Ë¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¿¿ËÌ¥ê¥È¥ë¥º¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¸þÆü¥¦¥¤¥ó¥°¥¹Àï¤â3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢4²ó¤Ë1ÈÖ¡¦Ê¡ÅÄ³¤ÎÝ¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤ÉµÕÅ¾¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡TANABE¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢11·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÀ¾ÃÏ¶è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹DAY2¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¿ÀµÜ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤ÆÂçºå¡¢ÅìÊ¼¸Ë¡¢À¾Ê¼¸Ë¡¢¼¢²ì¤Î³ÆÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¢£´ØÀ¾ÃÏ¶è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹DAY1¡¡·ë²Ì
TANABE¥¯¥é¥Ö¡¡4-3¡¡¿¿ËÌ¥ê¥È¥ë¥º
¿¿ËÌ¥ê¥È¥ë¥º¡¡7-0¡¡¸þÆü¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
TANABE¥¯¥é¥Ö¡¡7-4¡¡¸þÆü¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë