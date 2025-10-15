¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙV4¡ª¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï2°ÌÈ¯¿Ê
¡¡10·î10¡Á12Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«4½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷40Ëü6000¿Í¡¢¶½¼ý6²¯4300Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢4½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷374Ëü¿Í¡¢¶½¼ý57²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤¬2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ä¹ÊÔÂè2ºî¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬¡¢½é½µ¶âÅÚÆüÆ°°÷27Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý4²¯200Ëü±ß¤ò¤¢¤²½éÅÐ¾ì¡£13Æü¤Î½ËÆü¤ò´Þ¤à4Æü´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷38Ëü¿Í¡¢¶½¼ý5²¯±ß¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¸ø³«13½µÌÜ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷18Ëü8000¿Í¡¢¶½¼ý3²¯600Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷2511Ëü¿Í¡¢¶½¼ý364²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢¸ø³«19½µÌÜ¤È¤¤¤¦Ä¶¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷11Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯6800Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷1150Ëü¿Í¡¢¶½¼ý162²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¼Â¼ÌË®²èÎòÂå¶½¼ý¥È¥Ã¥×¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è!¡Ù¡Ê173.5²¯±ß¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤È10²¯±ß¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢½éÅÐ¾ìÁÈ¤Ï3ºîÉÊ¡£5°Ì¤Ë¡¢1982Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅªCG¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤¬¡£6°Ì¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ë¥á2ºîÉÊ¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE-½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª-¡Ù¡£¤½¤·¤Æ9°Ì¤Ë¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª¾Ï¤«¤é½ø¾Ï¤òÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ2Éôºî¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
