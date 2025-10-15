ANNA SUI×ザ ストリングス 表参道の華やかな夜♡ハロウィン限定イベント開催

ザ ストリングス 表参道では、世界中で愛されるブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」とコラボした特別なハロウィンイベントを開催します。2025年10月30日と31日の2日間限定で行われる本イベントでは、幻想的なファッションショーや限定ディナーコース、ノベルティプレゼントなど、非日常を満喫できる華やかな夜をお届け♡ファッションと美食が融合した、忘れられないハロウィンナイトを体験して。

ANNA SUI×ザ ストリングス 表参道のハロウィンナイト

10月30日（木）・31日（金）の2日間、ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」で、ANNA SUIとのコラボレーションイベント『ハロウィンナイト with ANNA SUI』が開催されます。

ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース

30日は限定ディナーコース「ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース」（8,600円）を提供。選べる前菜やメインに加え、アナ スイの世界観をスイーツで表現したファンタジーパフェが登場します。

31日はランウェイビュー付きの特別ディナーコース（8,600円）を実施。ロビーからエントランスがランウェイへと変身し、ANNA SUIの最新ファッションショーを間近で楽しめます。

ドレスコードで特典も♡華やかな特別メニュー

2日間のディナーコースはどちらも、ANNA SUI NYCのスカーフがノベルティとしてプレゼントされる特別仕様♪

さらに、指定のドレスコード（パープル・ブラック・ゴールド・ローズ・蝶・黒猫）を身に着けて来店した方には、ANNA SUI カクテルを1杯プレゼント。ノンアルコールも選べるので誰でも安心です。

また、31日夜限定の「ANNA SUI ファンタジー＆ローズ ミニアフタヌーンティーディナーコース」（8,600円）は、アフタヌーンティー感覚で楽しめるスイーツ5種付き。幻想的な夜にぴったりのメニューです♡

今年のハロウィンはファッショナブルに楽しんで♪

ニューヨークのアートとカルチャーを感じるザ ストリングス 表参道で、ANNA SUIの魅力を全身で体験できる特別な2日間。

ファッションショーやディナー、そして華やかなドレスコード特典まで、全てがフォトジェニックでロマンティックな時間を演出します。

非日常を味わいたい大人の女性にこそふさわしい、エレガントなハロウィンナイトを過ごしてみてはいかがでしょうか？

ANNA SUIと過ごす、忘れられないハロウィン♡

ANNA SUIの独創的な世界観と、ザ ストリングス 表参道の上質な空間が織りなすこのイベントは、まさに“ファッション×グルメ”の贅沢な夜。

幻想的な雰囲気の中で美しい時間を過ごし、あなたのハロウィンを特別な思い出に彩ってみてください♪