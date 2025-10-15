ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾×·â¤Î¡È¤Û¤ÜÆÈÀê¡É¡Ä55HR¤ÎÎ¢¤ÇµÏ¿¤·¤¿¡Ö39¡×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤¿º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµÏ¿
¡ÈÂçÃ«¤À¤é¤±¡É¤ÎµÏ¿¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¡ÖCodify Baseball¡×¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿µåÂ®¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì40°Ì¤ò¾Ò²ð¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¤Û¤ÜËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ð¥«¤²¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ê¤¬¤é¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤ëÂçÃ«¡£º£µ¨¡¢ºÇÂ®101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.7¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Çº£µ¨100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤Ï39µåÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Ìç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÂ®¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ð¥«¤²¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ìÉô¤·¤«ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡Öµ©¤Ë¤¢¤ëµÏ¿¤òÆÈÀê¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡ÖÂÇµå½éÂ®¤À¤±¤Ê¤é¤ºÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âºÇÂ®¤ÎÂçÃ«¥µ¥ó¥¹¥´¡¼¥¤¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì40°Ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÂçÃ«°Ê³°¡É¤ÇÍ£°ìÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤À¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï3·î19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢100.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.7¥¥í¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®¡£17°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÎÌ¤ÎÂçÃ«¤ÎÃæ¤Ë1¿Í¤À¤±¸ò¤¸¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¡Ø¥í¥¦¥¤òÃµ¤»¡Ù¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥í¥¦¥¤¬Ç¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥í¥¦¥¤òÃµ¤»¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡×¡Ö¤¿¤À¤³¤Î²èÁü¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤É¤³¤À¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë