º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤µ¡×¡¡ÊÆÅÂÆ²±¦ÏÓ¤¬¸ì¤Ã¤¿ºÆÉâ¾å¤Î¸°¡Ö¹¹¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À©µå¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê±¦ÏÓ¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡Ö¥µ¥µ¥¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤µ¡×¤ÈÍÊ¸î¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬¤Î¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò2µå¤Ç»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢Â³¤¯¥³¥ê¥ó¥º¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÂåÂÇ¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥Á¥ç¥ê¥ª¤Ë¤ÏÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¿É¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡È¼é¸î¿À¡É¤ÎÍðÄ´¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¤ò¸Ø¤ê¡¢ÄÌ»»219¾¡¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥µ¥¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤µ¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤ò¤â¤¦¾¯¤·¡Ê²þÁ±¤¹¤ë¡ËÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Èà¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµß±çÅê¼ê¤ÏÄ¶Ã±µµ²±¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¡Ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ËÈà¤Ï¹¹¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï5·î¤Ë±¦¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢8·îËö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£9·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î4ÅÐÈÄ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤Ä¤¤¤Ë½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ëº£¸å¤ÎÉüÄ´¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë