夫の不倫を意外な人物から教えられることってあるようです。しかもそれが同じマンションに住む人だったら、恐怖すら感じますよね。今回は、夫が同じマンションの住人と不倫していた話をご紹介いたします。

同じマンションの住人と不倫

「ある日、同じマンションの住人と名乗る男性に『あなたの旦那さん不倫してますよ』と言われました。なんのことかわからず、パニックになってしまった私。でもそんなことを言われて夫と普通にできるはずもなく、夜にこっそりスマホをチェックしました。するとカメラロールには女との2ショット写真がたくさん保存されていて、絶句……。

次の日、その男性に写真を見せると『これは俺の妻ですから』と言われ、さらに衝撃を受けました。どうやらうちの夫と男性の奥さんは、不倫関係になっていたようです。いつそんなことになったのか……。まさかこんな身近なところで不倫されているとは思いもしませんでしたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ いつ誰と不倫するかわからないのが、男女の怖いところ。普通に挨拶を交わしていたかもしれない人が、夫の不倫相手だったなんて恐ろしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。