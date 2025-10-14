リーグ優勝決定シリーズ第1戦に薄氷勝利

【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。9回には佐々木朗希投手をマウンドにあげたが、1失点してなおもピンチの場面で降板。ロバーツ監督は佐々木の投球について、「彼はちょっと不調だったが、球はそれでもよくて、ただコースを外れていただけ」と、ボールについては評価した。

2点リードの9回、プレーオフで好投を続ける佐々木を投入。しかし、1死からコリンズに四球、バウアーズに中越え二塁打を許し、チョウリオの犠飛で失点。その後イエリッチに四球を与えたところでロバーツ監督は交代を告げた。交代させたことについては「本人（佐々木）の感覚とコーチ陣の言葉で決めた」と明かした。

その後は不調のトライネンがマウンドへ。2死満塁のピンチで空振り三振を奪い、なんとか試合をものにした。

ドジャースは先発スネルが8回1安打無失点の好投。9回も投げさせる可能性は「50-50だった」と説明。佐々木を投げさせた理由については「ロウキはこれまでとてもいいピッチングをしてきていた。2点リードだったので、あそこではロウキを起用するのがいいと感じた」と話した。（Full-Count編集部）