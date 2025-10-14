今月15日夕方まで申し込みを実施中

日本ハムが運営する「ファイターズベースボールアカデミー（FBA）」は、11月から北海道旭川市にて投手に特化したスクール、キャッチボール・バッティングに特化したスクールを、それぞれFBAフランチャイズ校として開校する。今月15日まで受講希望者を募集している。

小学5・6年生と中学3年生が対象の「投手特化コース」では、3D解析によって360度から自身の投球動作を可視化できるツール「SPLYZA Motion」を活用し、感覚に偏った指導ではなく科学的側面からのアドバイスを実施。選手の身体構造や操作性への理解を深めた上での指導を受けることができる。小学3・4年生対象の「キャッチボール＆バッティング特化コース」では、投球、打撃における身体操作の基礎を学び、各選手の体格や骨格に見合ったフォームを獲得していくことを目指す。

期間は11月から3月まで、「投手特化コース」は土曜日、「キャッチボール＆バッティング特化コース」は金曜日の開催となる。申し込みは今月15日夕方6時まで可能で、定員を超えた際には抽選を実施する。詳しい日程や申し込み方法は球団ホームページまで。（First-Pitch編集部）