胸元に施された「FB」刺繍が特徴的な裏毛スウェットパーカーが登場！人気ロゴデザインの「FB」がアクセントになっており、シンプルながらもスタイリッシュなデザインに。フレンチテリーコットン素材を使用しており、柔らかく快適な着心地が抜群。また、ドロップショルダー仕様でトレンドのオーバーサイズシルエットで着用でき、リラックスしたフィット感が特徴。カジュアルからストリートスタイルまで幅広いコーディネートに取り入れやすいアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
柔らかく肌触りの良いフレンチテリーコットンを使用した裏毛スウェットは、快適な着心地と保温性を兼ね備えている。
ドロップショルダー仕様でリラックス感のあるオーバーサイズシルエットを楽しめるユニセックス仕様。
胸元に大きく施された刺繍ロゴがアクセントになったシンプルで洗練されたデザインのフーディー。
ストリートからデイリースタイルまで幅広く活躍し、ワイドパンツやスニーカーとの相性も抜群。
