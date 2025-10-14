¥ª¥êº¸ÏÓ¡¢ÆÍÁ³°úÂà¿½¤·Æþ¤ì¤Î¥ï¥±¡Ö²ù¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¤ï¤º¤«2Ç¯¡¢¡ÈÌîµåÂ´¶È¡É¤Î¶»Ãæ
2·³¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç·×40ÅÐÈÄ¡Ö´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°éÀ®º¸ÏÓ¡¢Âç¹¾³¤Æ©Åê¼ê¤¬¡¢2Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤Ç½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡1·³¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤ò¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿10·î7Æü¸á¸å12»þ3Ê¬¡¢µåÃÄ¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ1ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¾³¤Æ©Åê¼ê¤è¤ê¸½Ìò°úÂà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸½Ìò°úÂà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î°ìÊ¸¤Ë¡¢»ÙÇÛ²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2Ç¯´Ö¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿Âç¹¾¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£°úÂà¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÂçºå¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Âç¹¾¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï10·î2Æü¤ËÂè1¼¡¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò5Áª¼ê¡Ê»ÙÇÛ²¼3¡¢°éÀ®2¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¹¾¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢2·³¤ÎÁª¼ê¤Î´Ö¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¹¾¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁá¤¯¤«¤é¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê10·î4Æü¤ËµåÃÄ¤ËÂàÃÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¹¾¤Ïº´²ì¸©½Ð¿È¡£¿ÀºêÀ¶ÌÀ¹â¡¢µ×Î±ÊÆ¹©Âç¡¢¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¡¦ËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é2023Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï2·³¤Ç19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.10¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ÎÌ´¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2Ç¯ÌÜ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÂæÏÑ¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨0.75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ7·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ò¥¡¼¥×¡£1·³¤Ëº¸ÏÓ¤¬¼êÇö¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¿ô»ú¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ê¥×¥í¤Ç¡ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼Åê¼ê¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦1·³¤ÎÍ×ÀÁ¤â¤¢¤ê¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Î7·îËö¤ËÏ¯Êó¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£1·³¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¿ôÆü¸å¡¢Âç¹¾¤Ï¸·½Í¤Ë·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ò¤¿¤à¤¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¢Ê¿°æ¡ÊÀµ»Ë2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤ä¡¢ÎÝ¤µ¤ó¡ÊËÒÌî2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢¾®ÎÓ¡Ê¹¨°éÀ®¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤ÏÌîµå¤Ë¤Ï·È¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï40»î¹ç¡¢3¾¡0ÇÔ¡¢41²ó2/3¡¢Èï°ÂÂÇ53¡¢35Ã¥»°¿¶¡¢Í¿»Í»àµå19¡¢¼«ÀÕÅÀ20¡¢ËÉ¸æÎ¨4.32¡£Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹¬¤¢¤ì¡£
¡»ËÌÌîÀµ¼ù¡Ê¤¤¿¤Î¡¦¤Þ¤µ¤¡ËÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÉÇä¿·Ê¹ÂçºåËÜ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯12·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡£¥×¥íÌîµå¡¦Æî³¤¡¢ºåµÞ¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£1989Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÈ¯Â¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ´Åöµ¼Ô°ì´üÀ¸¡£´ØÀ¾±¿Æ°µ¼Ô¥¯¥é¥Ö²ñÍ§¡£2023Ç¯12·î¤«¤éFull-CountÊÔ½¸Éô¤Î¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼èºàÈÉ¡×¤Ø¡£¡ÊËÌÌîÀµ¼ù / Masaki Kitano¡Ë