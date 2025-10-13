【万博閉幕】コブクロ「この地球の続きを」大合唱 184日間に幕
大阪・関西万博（大阪・夢洲）がきょう13日、閉幕した。コブクロがテーマソング「この地球の続きを」を熱唱し、184日間の幕が閉じた。
【動画】すごい…万博閉幕日にミャクミャクが夜空からメッセージ
大阪ヘルスケアパビリオンで「クロージングイベント」が行われた。午後8時15分から開催された「グランドフィナーレOSAKA『新しいミライへ』」にはコブクロ（黒田俊介、小渕健太郎）、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長が登壇した。
イベントでは松井一郎元大阪府知事がサプライズ登場。吉村知事、横山市長を驚かせた。小渕は「どういう曲にしようと思ってた時にお会いできた時があって、お子さんからお年寄りまで歌える元気な歌を作ってくれたら、それでええやんって言ってくれたのが松井さんだった」と松井氏からの助言を明かした。
そして、最後、集まった来場者とともに「この地球の続きを」を大合唱。熱気の中、万博は閉幕した。
