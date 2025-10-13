¸ª¤ËÃí¼Í¡Ä¸Â³¦¤ÎÂÎ¤Ë¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡×¡¡ÀïÎÏ³°¤ÇÏ²¿Í¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤éÍ¶¤¤¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈYES¡É
WBC½Ð¾ì¤Ç¡Ö»ëÌî¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¶¿åÄ¾¹Ô»á¤Ï2002Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë14¾¡¡¢2003Ç¯¤Ë15¾¡¤òµó¤²¡¢°ìÌö¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£½é¤Î¥×¥í¤À¤±¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¡¢À¶¿å»á¤Ï2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Í½Áª¤Î¥®¥ê¥·¥ãÀï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éÀ®ÅÄ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢»ëÌî¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤â¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2006Ç¯¡£Âè1²óWBC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¿å»á¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¹Ô¤«¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢2004Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤äÂçÄÍ¡Ê¾½Ê¸¡Ë¤µ¤ó¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¹ñ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤·¡¢¸ÞÎØ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ìîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤â»Ø¤òçÓ¤á¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¾²¬¡Ê¹ä¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ï¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£´ÆÆÄ¤Ï²¦Äç¼£»á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢º£²ó¤Ï²¦¤µ¤ó¡£¾ï¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¡ØON¡Ù¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤é¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ï¸ÞÎØ¤¬¤¢¤Ã¤Æ1¤«·î¤Û¤ÉÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10¾¡¤ËÅþÃ£¡£¶áÅ´¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹çÊ»ÌäÂê¤ä¿·µåÃÄ¤Î³ÚÅ·¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿2005Ç¯¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤â»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É·ãÆ°¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£À¶¿å»á¤ò´Þ¤àÀèÈ¯Åê¼ê6¿ÍÁ´°÷¤¬2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤Î¤â¤È¤Ç2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿À¶¿å»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2006Ç¯¤ÏWBC¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢2¥«¡¼¥ÉÌÜ¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¤Ä¤À¤±¥Ü¥Ó¡¼¤ËÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Ê¤¼ËÍ¤Ë³«ËëÅê¼ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Îµå¿ô¤ò7²ó100µå¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ó¡¼¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤ÇäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀïÎÏ³°¢ª1Ç¯´Ö¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤â¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¸å¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤Î¤ä¤êÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¤Ã¤Á¤ê6¿Í¤Ç²ó¤·¤¿¤·¡¢7²ó100µå¤È¤¤¤¦´ð½à¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸å¤í¤âYFK¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌò³ä¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤¬Ä¹¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤Ë¸ª¤Ò¤¸¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡À¶¿å»á¤Ï2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢2·å¾¡Íø¤Ï6²ó¤È¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2009Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²£ÉÍ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï10¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.40¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹Ç¯¤Î¶ÐÂ³ÈèÏ«¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¡£²£ÉÍ¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2011Ç¯¤Ï¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ë²Ã¤¨¡¢É¨¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¸ª¤ÏÃí¼Í¡¢É¨¤ÏºÂÌô¤ÇÂÐ½è¤·¤¿¤¬¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³¬ÃÊ¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È»×¤¤¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤»¤º¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ï7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÍâÇ¯¤ÏÅÐÈÄ¥¼¥í¡£²£ÉÍ¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î2013Ç¯¤ÏÏ²¿Í¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÈñ¤ä¤·¡¢2014Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÏ²¿ÍÃæ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎµåÃÄ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢º¸Â¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅê¤²¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ª¤Ò¤¸¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¨¤µ¤¨Âç¾æÉ×¤Ê¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£ÌµÇ°¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢°ú¤ºÝ¤Ï·é¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÂ¼¹°¿¿ / Hiromasa Imura¡Ë