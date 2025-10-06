「アズールレーン」より周年イラスト水着姿の「信濃」が1/4スケールフィギュア化
【アズールレーン 信濃 Anniversary Swimsuits Ver.】 2026年4月 発売予定 価格：35,200円
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
フリーイングは、フィギュア「アズールレーン 信濃 Anniversary Swimsuits Ver.」を2026年4月に発売する。価格は35,200円。
本商品は「アズールレーン」より「信濃」を1/4スケールフィギュア化したもの。周年イラストの水着姿を元に立体化され、砂浜に寝そべるリラックスしたポージングとなっている。
目を見張る肉感あるプロポーションにこぼれそうなビキニスタイルが再現され、銀灰のロングヘアや、特徴的な狐耳、青い花飾り、頭部のサングラスなどの小物も細かく造形されている。
アズールレーン 信濃 Anniversary Swimsuits Ver.
スケール：1/4
サイズ：全高約450mm
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.