瀧脇笙古さんがハマスタウィング席で観戦

DeNAは1日、横浜スタジアムでシーズン最終戦を迎え、ヤクルトに勝利を飾った。71勝66敗6分けの貯金5でリーグ2位。三浦大輔監督がファンの前で“最後の挨拶”を行ったこの日は、DeNAを愛する人気アイドルも観戦していた。

スタンドにいたのは、人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーで、DeNAの大ファンでもある瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）さんだ。1日に自身のインスタグラムを更新し、「ベイスターズ最終戦観戦してきました 今シーズンもう行けないかな〜って思ってたから行けて良かったです！」と報告した。

また、「滑り込みでチケット取ったので1人観戦！」とし、「最終戦は監督ユニ！ 面白い試合でした!! 勝てて良かった!!! セレモニーまで見ました！」と三浦監督の雄姿を最後まで見届けた模様。さらに「今年の観戦勝率8割です!! ヤッター」と驚異的な“勝利の女神”ぶりを発揮したようだ。最後に「CSも全力応援!!!」と“推し”に熱いエールを届けている。

瀧脇さんは2023年にファンフェスティバルのMCを担当し、昨年は何度も球場観戦を報告。シーズン最終戦や巨人とのCSファイナルステージも現地で応援し、日本一優勝パレードにも参加した。今年6月18日のDeNA-西武戦では念願叶って始球式にも登場し、ノーバウンド投球を披露。また、8月31日の中日戦で移籍後初勝利を挙げた藤浪晋太郎の登板試合も観戦したことを報告している。

最終戦でもDeNAが勝利したことで、改めて瀧脇さんのベイスターズ愛にファンも感動したようだ。「勝率すごい」「なんか直感でしょこちゃん試合行ってる気がした！」「しょこー！ かわいすぎ」「これぞ勝利の女神」「真のファンですね！」「さすがです！」「いたのか行きたかった……」などと反響が寄せられた。（Full-Count編集部）