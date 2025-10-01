大谷がポストシーズン初戦で2本塁打を放った(C)Getty Images

ドジャースが現地時間9月30日、本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場。

大谷は初回の第1打席で先制ソロを放ち、打線に勢いをもたらした。レッズの剛腕ハンター・グリーンが投じた100.4マイル（約162キロ）の直球を打ち砕くと、右翼席へと吸い込まれた。

【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン

打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度、飛距離は375フィート（約114.3メートル）の強烈な一発だった。

MLBアナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで「ショウヘイ・オオタニは、毎年MVPだ。彼は毎年のように、野球の歴史上でも最高のシーズンの一つを打ち立てている」と投稿。さらに「プレーオフではどうだ？ 最初の打席で、球速100マイルの投球を打球速度117マイルで完全にロケットのようなホームランにした。史上最高の選手だ」と綴っている。