和田アキ子『龍が如く 極3』出演決定 サブストーリーのキャラでゲーム内に登場
歌手の和田アキ子が、2026年2月12日発売予定のPlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）用ソフト『龍が如く 極3 ／ 龍が如く3外伝 Dark Ties』（セガ）に出演することを発表した。
【写真】『龍が如く 極3 ／ 龍が如く3外伝 Dark Ties』
和田はサブストーリーのキャラクターとして登場し、主人公・桐生一馬と仲を深めた後は、プレイスポットで共に遊んだり、チームバトルコンテンツ“ツッパリの龍”で仲間として戦うことができる。役柄の詳細は後日発表される予定で、続報に注目が集まる。
本作は2009年発売の『龍が如く3』をリメイクした『龍が如く 極3』と、完全新作の『龍が如く3外伝 Dark Ties』を収録した2本立てタイトル。『極3』では沖縄と東京を舞台に、数多の絆を背負い戦い続ける桐生の物語を最新技術で描き直す。ドラマシーンの追加ややり込み要素が充実し、迫力を増したバトルアクションも楽しめる。
一方『3外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちはだかった強敵・峯義孝を主人公に据え、彼がベンチャー企業のトップから極道の世界へ身を投じていく過程を描く完全オリジナルストーリー。桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本で堪能できる内容となっている。
