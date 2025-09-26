ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå NANAMI¡Ê30¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Î¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡×
¡¡¸µÇÐÍ¥¡¦ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎNANAMI¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÍ¥¾¡¡ª¡×¡Ö¤Û¤½¤¤¡¢¤¤ì¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Á´Éô¤½¤í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛNANAMI¡¢¥à¥Á¤Ã¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡õ²áµî¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤ä¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥×¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¡ÖBOTANICAL POOL CLUB¡×¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿NANAMI¡£
¡¡2025Ç¯9·î25Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤¬1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÅ´ÈÄ¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¡£1Æü2ËüÊâ¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥à¥Á¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤µ¤Ã!!¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¶»¤Î·Á¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿åÃå¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ¤¯¤Ó¤ìºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥Ó¥ì¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥à¥Á¤Ã¤Æ¤ëNANAMI¤Á¤ã¤ó¤âåºÎï¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë