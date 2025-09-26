マンチェスター・ユナイテッドが2回戦で4部クラブ相手に敗れるなど、波乱のある今季のカラバオカップ。同じくマンチェスターに位置するシティは3回戦で3部のハダースフィールドと対戦した。



シティは連戦続きということもあって、アーリング・ハーランドはベンチ外。オマル・マルムシュも負傷で離脱しており、最前線には若手のディバイン・ムカサが起用された。



すると、そのムカサとフィル・フォーデンのコンビネーションから先制点をゲット。後半にはサビーニョが追加点を挙げ、2-0で4回戦進出を決めた。





この一戦の後半には珍しい人物が起用された。それがMFカルビン・フィリップスだ。2022年にリーズからやってきたイングランド代表MFで、当時はロドリとポジションを争うかに思われたが、怪我等のアクシデントもあり、出場機会は得られず。近年はウェストハム、イプスウィッチへのローンを経験。今夏は怪我もあって移籍できず、クラブに残っていた。怪我からは復帰しており、ハダースフィールド戦でメンバー入り。終盤83分にニコ・ゴンザレスとの交代でピッチに立った。『BBC』によると、フィリップスがシティの選手としてピッチに立つのは646日ぶりだという。そのゲームというのが、クラブW杯の浦和レッズ戦となる。その後ウェストハムにレンタル移籍しており、そこから長い月日が流れた。シティの中盤はロドリ、ニコ・ゴンザレス、マテオ・コヴァチッチ、リコ・ルイスと非常にポジション争いが激しく、フィリップスはこの中で存在感を示すことができるのだろうか。