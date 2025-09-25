初回の59号に続き、8回に2本目となる60号

【MLB】マリナーズ ー ロッキーズ（日本時間25日・シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手が24日（日本時間25日）、本拠地のロッキーズ戦に「2番・捕手」で出場し、第1打席の59号ソロに続き、8回にこの試合2本目となる60号を放った。1試合2発でメジャー史上7人目となるシーズン60号の偉業を達成した。

8回2死で迎えた第5打席、右腕・チビリの初球を捉えると打球は右中間スタンドへ。打球速度108.7マイル（約174.9キロ）、飛距離389フィート（約118.5メートル）、打球角度24度の一発で60号に到達した。初回の第1打席ではゴードンの3球目149キロの速球を捉え、2試合ぶりとなる59号を右翼席に届けており、この日2本目の快豪快弾。60号の快挙を成し遂げた28歳のスイッチヒッターに本拠地は大歓声に包まれた。

ローリーは16日（同17日）の敵地・ロイヤルズ戦で、ケン・グリフィーJr.に並ぶ球団最多本塁打の56号を記録。この日のロッキーズ戦では今季11度目の1試合2発で史上7人目の60号を達成し、リーグの本塁打王争いではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に9本差をつけ、メジャー全体でもトップを快走している。（Full-Count編集部）