【中川紅葉】による新連載がスタート！第1弾はおしゃれ女子大注目のスポット「Ginza Sony Park」に潜入♡

中川紅葉が最新トレンドをリアルにお届けする新連載「KUREHA TREND♡ Vlog」がスタート！記念すべき第1回は、おしゃれ女子たちから注目を集めている「Ginza Sony Park」へ。そこで見つけた気分を盛り上げる4つのスポットを、紅葉目線でたっぷりシェアします♡

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.1

ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する新連載が今月からスタート！

記念すべき初回は、おしゃれなコたちがこぞって足を運ぶ“都会のなかの公園”に行ってきました♡

今回のトレンドは......「Ginza Sony Park」

今回紹介するのは、東京・銀座のソニービルの建て替えプロジェクトとして今年1月に誕生した都会のなかの公園「Ginza Sony Park」。

街に開かれた施設でありながら、ユニークな建築美を堪能できるのが最大の魅力！

銀座駅B9出口から直結！
潜入開始！

Check! 階段をのぼると......屋上の開放感！

「吹き抜けの階段を登っていくと、銀座の街をすぐ近くに感じられる屋上が！

こんな近くでFUJIYAのロゴを見られることある！？日常の喧騒を少しは忘れられる気がします」

Check! 階段を下りると......おしゃれすぎる！フードエリアに到着♡

銀座って飲食店はたくさんあるけど、どこに入るかいつも迷うんだよね。

でも、ここはほどよく落ち着いていて、それでいておしゃれ。1人でも、友だちともリアルに来たい！」

INFORMATION

1/2（Nibun no Ichi）

住：東京都中央区銀座5-3-1Ginza Sony Park B3
Instagram：@nibunnoichi.ginzasonypark

Check! 敷地そばに可愛いカフェ発見！

「Ginza Sony Parkの隣にカフェを発見！せっかくだから、開けたパーク内のベンチでカフェラテをいただきました♡

暑いなか歩き回って、のどが渇ききってたからまじ救われた！（笑）」

パーク内でテイクアウトを楽しむもよし！
INFORMATION

P COFFEE

住：東京都中央区銀座5-3-1 地先西銀座駐車場 B1F
Instagram：@pcoffee_ginza

Check! 10月3日までのイベントを紹介♡

「音楽ユニット・TM NETWORKとのコラボで体験型の展示が絶賛開催中。

楽曲の世界観を楽しめる空間や、ゲームコーナーもあったり。いるだけで楽しくて、感性が磨かれること間違いなし！」

Vlog動画はRay公式SNSで♡

紅葉が実際に回ったコースが詳しく知りたいコは、Ray公式SNSをチェック！

モデル／中川紅葉（本誌専属）

※衣装はすべて本人私服です。

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

