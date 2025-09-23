【中川紅葉】による新連載がスタート！第1弾はおしゃれ女子大注目のスポット「Ginza Sony Park」に潜入♡

中川紅葉が最新トレンドをリアルにお届けする新連載「KUREHA TREND♡ Vlog」がスタート！記念すべき第1回は、おしゃれ女子たちから注目を集めている「Ginza Sony Park」へ。そこで見つけた気分を盛り上げる4つのスポットを、紅葉目線でたっぷりシェアします♡

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.1 ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する新連載が今月からスタート！ 記念すべき初回は、おしゃれなコたちがこぞって足を運ぶ“都会のなかの公園”に行ってきました♡

今回のトレンドは......「Ginza Sony Park」 今回紹介するのは、東京・銀座のソニービルの建て替えプロジェクトとして今年1月に誕生した都会のなかの公園「Ginza Sony Park」。 街に開かれた施設でありながら、ユニークな建築美を堪能できるのが最大の魅力！ 銀座 駅B9出口から直結！ 潜入開始！

Check! 階段を下りると......おしゃれすぎる！フードエリアに到着♡ 「銀座って飲食店はたくさんあるけど、どこに入るかいつも迷うんだよね。 でも、ここはほどよく落ち着いていて、それでいておしゃれ。1人でも、友だちともリアルに来たい！」 INFORMATION 1/2（Nibun no Ichi） 住：東京都中央区銀座5-3-1Ginza Sony Park B3

Check! 敷地そばに可愛いカフェ発見！ 「Ginza Sony Parkの隣にカフェを発見！せっかくだから、開けたパーク内のベンチでカフェラテをいただきました♡ 暑いなか歩き回って、のどが渇ききってたからまじ救われた！（笑）」 パーク内でテイクアウトを楽しむもよし！ INFORMATION P COFFEE 住：東京都中央区銀座5-3-1 地先西銀座駐車場 B1F

