【中川紅葉】による新連載がスタート！第1弾はおしゃれ女子大注目のスポット「Ginza Sony Park」に潜入♡
中川紅葉が最新トレンドをリアルにお届けする新連載「KUREHA TREND♡ Vlog」がスタート！記念すべき第1回は、おしゃれ女子たちから注目を集めている「Ginza Sony Park」へ。そこで見つけた気分を盛り上げる4つのスポットを、紅葉目線でたっぷりシェアします♡
KUREHA TREND♡ Vlog Vol.1
ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する新連載が今月からスタート！
記念すべき初回は、おしゃれなコたちがこぞって足を運ぶ“都会のなかの公園”に行ってきました♡
今回のトレンドは......「Ginza Sony Park」
今回紹介するのは、東京・銀座のソニービルの建て替えプロジェクトとして今年1月に誕生した都会のなかの公園「Ginza Sony Park」。
街に開かれた施設でありながら、ユニークな建築美を堪能できるのが最大の魅力！
Check! 階段をのぼると......屋上の開放感！
「吹き抜けの階段を登っていくと、銀座の街をすぐ近くに感じられる屋上が！
こんな近くでFUJIYAのロゴを見られることある！？日常の喧騒を少しは忘れられる気がします」
Check! 階段を下りると......おしゃれすぎる！フードエリアに到着♡
「銀座って飲食店はたくさんあるけど、どこに入るかいつも迷うんだよね。
でも、ここはほどよく落ち着いていて、それでいておしゃれ。1人でも、友だちともリアルに来たい！」
1/2（Nibun no Ichi）
住：東京都中央区銀座5-3-1Ginza Sony Park B3
Instagram：@nibunnoichi.ginzasonypark
Check! 敷地そばに可愛いカフェ発見！
「Ginza Sony Parkの隣にカフェを発見！せっかくだから、開けたパーク内のベンチでカフェラテをいただきました♡
暑いなか歩き回って、のどが渇ききってたからまじ救われた！（笑）」
P COFFEE
Check! 10月3日までのイベントを紹介♡
「音楽ユニット・TM NETWORKとのコラボで体験型の展示が絶賛開催中。
楽曲の世界観を楽しめる空間や、ゲームコーナーもあったり。いるだけで楽しくて、感性が磨かれること間違いなし！」
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海