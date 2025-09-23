女子生徒が語る3つの怖い話…“人ではないナニカ”による想定外の展開にゾッ！SNSで人気の短編ホラー漫画【作者インタビュー】
小学校の頃から絵を描くことが好きな紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)さんは、X(旧Twitter) を中心に漫画を公開している。2024年1月には短編ホラー「怪逅」を投稿。女子生徒から3つの怖い話が語られ、どれもとんでもない妖怪の登場と想定外な展開にゾッとしてしまう。本作が誕生した理由や裏話などについて、紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)さんにインタビューした。
「とにかく自分の好きなようにホラー漫画を描こう！」というところからはじまったという本作「怪逅」。作者の紫咲甘藍さんは「心霊スポットに行くとか降霊術をするとかではなく、ごく普通の生活を送るなかで出合ってしまう『身近な恐怖』が好きなホラーテーマの1つなんです。読者が『もしかしたら自分の周りにもいるかもしれない』と身近に感じるような雰囲気や世界観を出していこうと思い制作しました」と話してくれた。
「怪逅」には3つの怪談話が登場する。おすすめを聞いてみると「どのお話も自分の『好き』をめちゃんこ詰め込んだお話なので、お気に入りを1つに絞るのは難しいです。3つのお話ひっくるめたこの漫画まるまる1作が、お気に入りです！」とどれも力作であるという。
紫咲甘藍さん自身は怖い体験や霊感が全くないので、作中のような体験は無いというが、通っていた高校がわりとそういう噂のある学校だったようだ。「夜の見回り中に調理室のドアがひとりでに開いた」とか「放課後の補習中に、その場にいた生徒じゃない誰かの『…先生』って呼ぶ声が聞こえた」などを体験した先生たちの話があったと教えてくれた。
最後に「私の漫画を読んでくれた方、知ってくれた方で、人ではないナニカって以外と身近にいるもので、古いトンネルの先とか、昔よく遊んでいた公園とか、たとえば…これを読んでるあなたの隣とか…そんな風に思っていただけたらうれしいです」と読者へメッセージを残してくれた。
取材協力：紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)
