　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※9月12日信用売り残の9月5日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1615銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　4,362　　　8,295　　　0.21
２．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　4,224　　 15,528　　　5.58
３．<3635> コーテクＨＤ 　　　4,204　　　5,880　　　0.11
４．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　2,853　　　6,098　　　3.65
５．<3950> ザ・パック 　　　　2,449　　　3,298　　　0.07
６．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　1,651　　　5,603　　　0.78
７．<7201> 日産自 　　　　　　1,358　　　9,270　　　3.26
８．<6857> アドテスト 　　　　1,294　　　4,618　　　0.88
９．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,186　　　2,048　　　5.12
10．<3679> じげん 　　　　　　　906　　　2,233　　　0.26
11．<285A> キオクシア 　　　　　733　　　4,464　　　0.98
12．<9048> 名鉄 　　　　　　　　663　　　1,310　　　0.38
13．<8801> 三井不 　　　　　　　645　　　1,308　　　1.23
14．<7458> 第一興商 　　　　　　508　　　1,039　　　0.19
15．<9832> オートバクス 　　　　506　　　　928　　　0.06
16．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　　472　　　　981　　　0.84
17．<3167> ＴＯＫＡＩ 　　　　　470　　　1,560　　　0.10
18．<8153> モスフード 　　　　　453　　　　752　　　0.03
19．<6526> ソシオネクス 　　　　445　　　1,730　　　3.56
20．<8282> ケーズＨＤ 　　　　　437　　　　826　　　0.06
21．<9616> 共立メンテ 　　　　　393　　　　729　　　1.32
22．<3992> ニーズウェル 　　　　367　　　1,399　　　0.76
23．<7616> コロワイド 　　　　　366　　　4,755　　　0.05
24．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　345　　　8,437　　 10.99
25．<8410> セブン銀 　　　　　　334　　　4,458　　　1.46
26．<6379> レイズネク 　　　　　329　　　1,066　　　0.07
27．<3088> マツキヨココ 　　　　325　　　　664　　　0.69
28．<9044> 南海電 　　　　　　　319　　　　654　　　0.25
29．<9010> 富士急 　　　　　　　265　　　　627　　　0.25
30．<6525> コクサイエレ 　　　　262　　　　780　　　1.73
31．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　261　　　2,799　　　0.47
32．<2288> 丸大食 　　　　　　　260　　　　681　　　0.08
33．<9997> ベルーナ 　　　　　　257　　　　501　　　1.31
34．<2281> プリマ 　　　　　　　221　　　　440　　　1.10
35．<9039> サカイ引越 　　　　　218　　　　421　　　0.05
36．<4732> ＵＳＳ 　　　　　　　218　　　　408　　　0.31
37．<8524> 北洋銀 　　　　　　　213　　　　793　　　2.67
38．<8173> 上新電 　　　　　　　211　　　　506　　　0.06
39．<9936> 王将フード 　　　　　197　　　　425　　　0.13
40．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　195　　　2,054　　　0.09
41．<9405> 朝日放送ＨＤ 　　　　195　　　　688　　　0.16
42．<3397> トリドール 　　　　　191　　　1,342　　　0.15
43．<2585> Ｌドリンク 　　　　　190　　　4,534　　　0.29
44．<9347> 日本管財ＨＤ 　　　　189　　　　395　　　0.07
45．<7537> 丸文 　　　　　　　　182　　　　898　　　0.17
46．<3771> システムリサ 　　　　178　　　　501　　　0.17
47．<5214> 日電硝 　　　　　　　170　　　　440　　　0.76
48．<8604> 野村 　　　　　　　　166　　　1,313　　　7.79
49．<5032> エニーカラー 　　　　163　　　　391　　　1.71
50．<3153> 八洲電機 　　　　　　153　　　　841　　　0.10

株探ニュース