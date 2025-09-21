信用残ランキング【売り残増加】 ヤマダＨＤ、東電ＨＤ、コーテクＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※9月12日信用売り残の9月5日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1615銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 4,362 8,295 0.21
２．<9501> 東電ＨＤ 4,224 15,528 5.58
３．<3635> コーテクＨＤ 4,204 5,880 0.11
４．<3656> ＫＬａｂ 2,853 6,098 3.65
５．<3950> ザ・パック 2,449 3,298 0.07
６．<9984> ＳＢＧ 1,651 5,603 0.78
７．<7201> 日産自 1,358 9,270 3.26
８．<6857> アドテスト 1,294 4,618 0.88
９．<5016> ＪＸ金属 1,186 2,048 5.12
10．<3679> じげん 906 2,233 0.26
11．<285A> キオクシア 733 4,464 0.98
12．<9048> 名鉄 663 1,310 0.38
13．<8801> 三井不 645 1,308 1.23
14．<7458> 第一興商 508 1,039 0.19
15．<9832> オートバクス 506 928 0.06
16．<9041> 近鉄ＧＨＤ 472 981 0.84
17．<3167> ＴＯＫＡＩ 470 1,560 0.10
18．<8153> モスフード 453 752 0.03
19．<6526> ソシオネクス 445 1,730 3.56
20．<8282> ケーズＨＤ 437 826 0.06
21．<9616> 共立メンテ 393 729 1.32
22．<3992> ニーズウェル 367 1,399 0.76
23．<7616> コロワイド 366 4,755 0.05
24．<9432> ＮＴＴ 345 8,437 10.99
25．<8410> セブン銀 334 4,458 1.46
26．<6379> レイズネク 329 1,066 0.07
27．<3088> マツキヨココ 325 664 0.69
28．<9044> 南海電 319 654 0.25
29．<9010> 富士急 265 627 0.25
30．<6525> コクサイエレ 262 780 1.73
31．<2749> ＪＰＨＤ 261 2,799 0.47
32．<2288> 丸大食 260 681 0.08
33．<9997> ベルーナ 257 501 1.31
34．<2281> プリマ 221 440 1.10
35．<9039> サカイ引越 218 421 0.05
36．<4732> ＵＳＳ 218 408 0.31
37．<8524> 北洋銀 213 793 2.67
38．<8173> 上新電 211 506 0.06
39．<9936> 王将フード 197 425 0.13
40．<3232> 三重交ＨＤ 195 2,054 0.09
41．<9405> 朝日放送ＨＤ 195 688 0.16
42．<3397> トリドール 191 1,342 0.15
43．<2585> Ｌドリンク 190 4,534 0.29
44．<9347> 日本管財ＨＤ 189 395 0.07
45．<7537> 丸文 182 898 0.17
46．<3771> システムリサ 178 501 0.17
47．<5214> 日電硝 170 440 0.76
48．<8604> 野村 166 1,313 7.79
49．<5032> エニーカラー 163 391 1.71
50．<3153> 八洲電機 153 841 0.10
