¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÈï¹ð¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤¹¤ë¥ß¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®ÆÃÊÌ¸¡»ö¥Á¡¼¥à¤Ï18Æü¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÅý°ì¶µ¤Î´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÁíºÛ¤È¸µÁíºÛÈë½ñ¼¼Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥¸¥óÆÃÊÌ¸¡»öÊä¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¸áÁ°Åý°ì¶µ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤È¸µÁíºÛÈë½ñ¼¼Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Îá¾õ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤ÈÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡¢¾Úµò±£ÌÇ¶µº¶¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Î4¤Ä¤À¡£
´ÚÁíºÛ¤ÏÁ°Æü¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç³µ¤ÍÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¾Úµò±£ÌÇ¤Î·üÇ°¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤Ë¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
´ÚÁíºÛ¤¬ÆÃ¸¡¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë½ÐÆ¬Í×µá¤Ë¤â±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦ÈÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¸¢ÀÅì¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥ó¡ËµÄ°÷¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¼«¼çÅª¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ»Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âºîÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
´ÚÁíºÛ¤ÏÅý°ì¶µ¤Î¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ2022Ç¯1·î¤Ë¸¢µÄ°÷¤ËÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯¸¢¤ÎÅý°ì¶µ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·À¯¼£»ñ¶â1²¯¥¦¥©¥ó¤òÅÏ¤·¤¿ÍÆµ¿¡ÊÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¡£¸¢µÄ°÷¤Ï16ÆüÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
´ÚÁíºÛ¤Ï2022Ç¯4¡Á7·î¤Ë¡Ö¥³¥ó¥¸¥óË¡»Õ¡×¤³¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤òÄÌ¤¸¶â·ú´õÈï¹ð¤Ë¹â²Á¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÅÏ¤·¤Æ¶µÃÄ¤Î·ü°Æ¤òÀÁÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÍÆµ¿¡ÊÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ë¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤Î¸øÁÊ¾õ¤Ë¤ÏÅý°ì¶µ¤¬´ÚÁíºÛ¤Î°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ñ¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¯¶µ°ìÃ×¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ËÀÜ¶á¤·³Æ¼ï·ü°Æ¤òÀÁÂ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤ÎÀÁÂ÷¤È¶âÉÊÅÁÃ£¹Ô°Ù¤ÎÎ¢¤Ë´ÚÁíºÛ¤Î¾µÇ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Åý°ì¶µÂ¦¤ÏÀÁÂ÷¤È¶âÉÊÄó¶¡¹Ô°Ù¤¬¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¸Ä¿Í¤Î°ïÃ¦¤Ç¤¢¤ê¶µÃÄ¼¡¸µ¤Î²ðÆþ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£
´ÚÁíºÛ¤Ï8Æü¡¢11Æü¡¢15Æü¤ÎÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Î½ÐÆ¬Í×µá¤Ë¿´Â¡´ØÏ¢¼ê½Ñ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ·çÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤¬ÂáÊáÎá¾õÀÁµá¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤ÈÁ°Æü¤ËÇ¤°Õ½ÐÆ¬¤·9»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡£
°ìÊý¤³¤ÎÆü´ÚÁíºÛ¤È¤È¤â¤Ë¹´Â«Îá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤ÏÅý°ì¶µ¤ÎºÇ¾å°Ì¹ÔÀ¯ÁÈ¿¥¡ÖÅ·Ì³±¡¡×¤ÎÉû±¡Ä¹¤Ç¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÈë½ñ¼¼Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£
¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤Ï¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¡¢´ÚÁíºÛ¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2022Ç¯1·î5Æü¤Ë¸¢µÄ°÷¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¤òÅÁÃ£¤·¤¿ÍÆµ¿¡ÊÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤Î¸øÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤ÏÆ±Ç¯10·î¤Ë¸¢µÄ°÷¤«¤é´ÚÁíºÛ¤Î±óÀ¬ÅÒÇî´ØÏ¢ÁÜºº¾ðÊó¤òÊ¹¤¤³¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´ÚÁíºÛ¤È¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤ËÈ÷¤¨¤Æ´ØÏ¢¾Úµò¤ò±£ÌÇ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤Ï¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¡¢Àè·î8Æü¤È20Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÃ¸¡»öÌ³¼¼¤Ë½ÐÆ¬¤·Ä´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡£
2¿Í¤ÏÌ¤ÂáÊáÈïµ¿¼Ô¤Î¤¿¤á¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Î¹´Â«Á°Èïµ¿¼Ô¿ÒÌä¡ÊÎá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¡Ë¤ÏÍè½µ½é¤á¤Ë³«¤¯Í½Äê¤À¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¥¯ÆÃÊÌ¸¡»öÊä¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿Èïµ¿¼Ô¤Î¸¢µÄ°÷¤ò¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ¤Ë¾¤´Ä´ºº¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºÛÈ½½ê¤¬¹´Â«Îá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÄ´ºº¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸¢µÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¹´Â«Îá¾õ¡Ê¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¡Ë°Ê³°¤ËÄÉ²ÃÁÜºº¤¬É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼ø¼õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Åý°ì¶µ¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ØÏ¢À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÉÁ´ÈÌ¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÍÌÄÚ¡Ê¥ä¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©½ªÅÀÊÑ¹¹»ö·ï¤È´ØÏ¢¤·´Ø·¸¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡ÖÄÄ½ÒÎý½¬¡×¤Ë½Ð¤¿¾õ¶·¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤·¡¢¤³¤ì¤ò¶¯¤¯»ØÅ¦¤··Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯ÆÃÊÌ¸¡»öÊä¤Ï¡ÖÍÌÄÚ¹âÂ®Æ»Ï©»ö·ï¤Î´ØÏ¢¶È¼Ô¡Ê¼ÂÌ³¼Ô¡Ë¤Î»²¹Í¿ÍÄ´ºº¤ò¹µ¤¨¤¿¾õ¶·¤ÇÂç·¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤¬¤³¤Î¼ÂÌ³¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈà¤é¤òË¡Î§»öÌ³½ê»öÌ³¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½¸¤á¡¢¼çÍ×¤Ê¶È¼ÔÌò°÷¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤ÆÄÄ½Ò¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤¿¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾Úµò±£ÌÇ¡¢ÁÜººË¸³²¹Ô°Ù¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¸·½Å¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆ±¤¸¶È¼Ô¤Ç¤â°ìÈÌ¼Ò°÷¤ÏÌò°÷¤ÈÍø³²´Ø·¸¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ºÅö¼Ò°÷¤¬¤½¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤ËÊÛ¸î»Î¤ò¼õÇ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¤½¤Î¿Í¤Þ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤É¤ó¤ÊÄÄ½Ò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Îý½¬¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÈà¤é¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤Î¾Úµò±£ÌÇ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£