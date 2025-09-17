µð¿Í¡¦´ßÅÄ¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡¡5²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤¬Æ¬Éô»àµå¡Ä2ÅÙÌÜ¤Î¡È´í¸±¡É¤Êµå¤Ë¿ÀµÜÁûÁ³
5²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤¬Æ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿
¢£¥ä¥¯¥ë¥È ¡¼ µð¿Í¡Ê17Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬17Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌÚß·¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÌåÀä¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë¾®ÎÓ¤¬ÂåÁö¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï8²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È4ÈÖ¼ê¤ÎÌÚß·¤¬Åê¤¸¤¿150¥¥í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦ÏÓ¤ÎÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄ¤ÏÈò¤±¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î5²ó¤Ë¤Ï¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î±üÀî¤«¤éÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë¤è¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¡È´í¸±¡É¤ÊÅêµå¤Ëµå¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë