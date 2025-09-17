Photo: ヤマダユウス型

思い出してもニヤける、あの包まれ感…。

睡眠を科学し続ける日本の寝具ブランドブレインスリープから、新発想な掛け布団「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX」が登場しました。発売日は2025年9月17日の11時から。

実はこの掛け布団、同名の製品がすでに販売中なのですが、名前は変えずにフルリニューアルを果たしました。現行品に置き換わる形ですね。

Photo: ヤマダユウス型

見た目こそ従来モデルとほとんど変わりませんが（まぁ布団ってそうなるよね）、そのうちに秘めたテックのレベルは大幅に進化していますよ。

ダウンを超えたダウン

Photo: ヤマダユウス型

中綿に採用したのは、新たに開発された独自素材「カーボンナノダウン」。名前にダウン（羽毛）とありますが、いわゆる動物の羽ではなく、ポリエステルベースの化学繊維です。

Photo: ヤマダユウス型

写真左が、布団や化繊系ダウンに用いられているポリエステル製の粒わた。写真右に見えるカーボンナノダウンは、ポリエステルとアクリレートの混紡素材です。さらに極めて細かいカーボン粒子を加えることで、黄金色に見えるそうな。

Photo: ヤマダユウス型 左が一般的な粒わた、右がカーボンナノダウン

それぞれの素材を触ってみると、フワフワ具合の違いは歴然！ 粒わたは反発感がひかえめで、空気もそれほど含まれていません。

一方でカーボンナノダウンはフワッフワ、落とした際もゆっくり落下しているのがわかります。サイズの異なるダウンボールが羽毛のように絡み合うことで、熱を溜め込むという仕組みとのこと。

Photo: ヤマダユウス型

こちらは従来モデルで採用していた、シート状の綿。こちらも高い保温性がありましたが、カーボンナノダウンはさらに高い保温性、吸湿・放湿性などを備えたとのこと。素材レベルから一新されていますね。

安らぐっきゃない、この寝心地

Photo: ヤマダユウス型

新しい「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX」、実際にベッドで試してみました。スベっとした肌触りにほどほどの重み、あぁ、これは良い布団だ…ぬくぬく……。

中綿だけでなく、それらを固定する縫製やキルト構造にもアイディアが詰まっています。

Photo: ヤマダユウス型

布団の上層は3つの畝を、下層は4つの畝でキルティングすることで、羽布団の弱点であったキルト縫製部からの熱抜けを防止。上下でキルティングの形状を変えるなんて、なかなか思い切った発想なのでは？

Photo: ヤマダユウス型

また、表生地の裏面には特殊カーボン加工を施して、布団内の熱が逃げないようにしています。うっすら見える六角形の模様がカーボン加工ですね。

メンテナンス性も高く、綿埃の発生量は一般的な羽毛布団に比べて98％も減少。さらに化繊を使ってるから、布団丸ごと洗濯機に入れてOK！ そのため布団カバー無しでの運用を想定しており、肌に触れる部分はカシミヤのような手触りになっています。

Photo: ヤマダユウス型

布団カバーを取り付けるためのループはあるので、最終的にはお好みで。

春秋も使いたいなら、2枚掛けバージョンも

Photo: ヤマダユウス型 左が「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX」、右が「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム デュアル」

同じくカーボンナノダウンを採用しつつ、掛け布団と毛布（インナーケット）を2枚掛けにした「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム デュアル」も発売中です。

寒い真冬は2枚を組み合わせて、少し肌寒くなってきた春秋ならどちらか1枚だけ使うなど、より柔軟な温度管理ができますね。

Photo: ヤマダユウス型

それぞれの布団はボタンで留めて固定可能。掛け布団の中綿はカーボンナノダウンで、毛布の中綿には従来モデルのシート綿が採用されています。もちろん丸洗いOKですよ。

ブレインスリープは、掛け布団も科学します

「ブレインスリープって枕やマットレスの会社でしょ？」と思うかもしれませんが、実は布団にも全力だったんです。今年の冬は、ダウンを超えたダウンで温まってみませんか？

最後に価格情報を。「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX」は、４万9500円（シングル）。「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム デュアル」は、5万5000円（シングル）です。

Source: ブレインスリープ