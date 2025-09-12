ºÇ¸Å¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¡© ¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿!?¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÊÆ¤ÎÏÃ¡Û
¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê¡©¡Ë¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¤ªÊÛÅö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡£º£¤äÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¸Å¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌïÀ¸»þÂå¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯¸«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤Ë¤¢¤ë¿ùÃ«¥Á¥ã¥Î¥Ð¥¿¥±°äÀ×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¿Í¤Î¼ê¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃº²½¤·¤¿ÊÆ¤Î²ô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ä·Á¾õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ë¤®¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃº²½¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Ìó2000Ç¯Á°¤ÎÌïÀ¸»þÂåÃæ´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÇÀ¹Ì¤¬ÄêÃå¤·¡¢°ðºî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ø¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¾Æ¤¯¤È¤¤¤¦¹©Äø¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤Î¤Á¤Þ¤¤Ë¶á¤¤»Ñ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡¢Î¹¤ä¼í¤ê¡¢º×¤ê¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¶ñ¤ò»È¤ï¤º¡¢¼ê¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌïÀ¸¿Í¤Î¹©É×¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2000Ç¯Á°¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤Ï¡©
ÀÐÀî¸©¤Î¿ùÃ«¥Á¥ã¥Î¥Ð¥¿¥±°äÀ×¤Ç¡¢Ãº²½¤·¤¿ÊÆ¤Î²ô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ë¤®¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¿Ê²½Áá¸«É½
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÊÆ¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§¥È¥¥ª¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸