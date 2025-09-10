2025年9月9日、韓国・聯合ニュースは「韓国の若者の高等教育履修率は17年連続で経済協力開発機構（OECD）加盟国中トップを記録している」と伝えた。

OECDが加盟38カ国・非加盟国11カ国を対象に教育関連指標を調査した結果によると、昨年の韓国の成人（満25〜64歳）の大学など高等教育履修率はOECD平均（41．9％）を大きく上回る56．2％だった。

とりわけ青年層（満25〜34歳）の履修率は70．6％で、49カ国中1位だった。2位はカナダ（68．8％）、3位はアイルランド（66．1％）となっている。教育部よると、青年層では2008年から昨年まで、最も高い履修率を維持しているという。

教育段階別に見た成人の相対的賃金格差（23年基準）は前年よりやや拡大した。高卒の賃金を100とすると、専門学校卒は109．9％、4年生大卒は132．5％、大学院卒は176．3％と集計された。前年はそれぞれ109．2％、132．5％、176．0％だった。

ただ、OECD平均は専門学校卒が117．3％、4年生大卒が139．5％、大学院卒が182．5％となっており、これと比較すると、韓国の賃金格差は小さい。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「高卒ですぐ社会に出られる雰囲気を作らないと未来はない。70％が大学に行ったらどうだと言うのか。まともな職に就けない大卒が多いのに」「学歴インフレがいつかこの国を滅ぼす」「三流大学が多すぎる」「誰でも入れるような大学はなくしたほうがいい」「経済成長が止まって雇用は増えない。こんな状況で全国民が大学に行ったからって何の意味もない」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）