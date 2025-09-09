弾丸ライナーの二塁打が勝ち越し点に

【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦で第4打席に右へ弾丸ライナーの二塁打を放った。打球速度114.3マイル（約183.9キロ）で、あわや同僚に直撃するアクシデントとなる衝撃の一打だった。

同点で迎えた7回2死一塁の場面で、ロッキーズ3番手チビリが投げた4球目のチェンジアップを右へ引っ張った。あまりの打球速度にロッキーズ右翼のフリーマンは追いつけず二塁打となった。

だが、その直前には打球が一走のパヘスの目の前を通過。危うく直撃するところだった。パヘスはこの回、腰付近への死球で出塁していた。

この場面にはSNSでも「パヘス危ない（笑） 死球の後に大谷からも狙撃されて可哀想に（笑）」「一塁ランナーのパヘス危なっ！ 大怪我するところだった」「しかし、あの打球パヘスに当たりそうだった。アレ当たったら召されるよ」「あわや怪我＆アウトと最悪の事態でしたから本当に良かった」「ベッツが大谷の前に打ちたくない気持ちわかった」「パヘスよく当たらんかったな笑」などの反応があった。（Full-Count編集部）