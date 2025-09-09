»³ÅÄ¾ÍÊ¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Íå¿ËÈ× Âè506²ó Google¸¡º÷¤Î¡ÖAI¥â¡¼¥É¡×¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£Ä¹¤¯Ê£»¨¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú
Google¤¬PC¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Android¤ÈiOS¤ÎGoogle¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¡º÷AI¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄó¶¡¤â½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Å¸³«¤Ïº£½µ¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢±¿¤¬¤è¤±¤ì¤ÐGoogle¸¡º÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËAI¥â¡¼¥É¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏGoogle¤Î¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëAI¥â¡¼¥É¥¿¥Ö¤«¤é¤³¤Î¥â¡¼¥É¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ï½¾Íè·¿¤Î¸¡º÷¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤¬¡¢Google¸¡º÷¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÃµ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¾Ü¤·¤¯Æþ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ëAI¥â¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó¤ä¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËAI¥â¡¼¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëURL¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Google¸¡º÷¡ÖAI¥â¡¼¥É¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥¤¥á¡¼¥¸¡£²»À¼¤ä²èÁü¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë
Google¸¡º÷¤ÎAI¥â¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¸ìÂÐ±þ
AI¥â¡¼¥É¤ÏGemini 2.5¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î¸¡º÷¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ä¹¤¯¤ÆÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤ò°ì²ó¤Î¸¡º÷¤Ç²óÅú¤¹¤ë¡£
²áµî¤Ë¤ª¤±¤ëGoogle¸¡º÷¤Ç¤â¡¢AI ¤Ë¤è¤ë³µÍ×¡ÊAI¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ó¥å¡¼¡Ë¤¬¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¤ÎÀèÆ¬¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎAI¥â¡¼¥É¤Ï¤½¤Î³ÈÄ¥¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£AI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¤ÎÆ³Æþ°Ê¹ß¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤è¤êÄ¹¤¯¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ¸À®±þÅú¤ò´üÂÔ¤·¡¢¥¯¥¨¥ê¤ÎËöÈø¤Ë¡ÖAI¡×¤ÈÄÉµ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤é¤·¤¤¡£
¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¯¥¨¥ê ¥Õ¥¡¥ó¥¢¥¦¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¥µ¥Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÊ¬²ò¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡º÷¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¿¼¤¯¥¦¥§¥Ö¤òÃµº÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»À¼¡¢¥«¥á¥é¡¢²èÁü¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï180¥«¹ñ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¥â¡¼¥É¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÄó¶¡¤À¡£º£¸å¤Ï³Æ¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
AI¥â¡¼¥É¤ÈÀ¸À®AI¡ÖGemini¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡©
´ûÂ¸¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢Google¤Ê¤éGemini¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢AI¥â¡¼¥É¤¬¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¸¡º÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤è¤ê³Î¤«¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
À¸À®¤µ¤ì¤¿AI¤Î²óÅú¤òÆÉ¤ó¤Ç´°·ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êAI¤Ë¤è¤ë²óÅú¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¿®ÍêÀ¤¬Äã¤¤¤ÈAI¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¸¡º÷·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¸¡º÷¤«¤éÂÐÏÃ¤Ø¡¢AI¥â¡¼¥É¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥½¥³¥óÂÎ¸³
Google¤ÎÁÏ¶È¤Ï1998Ç¯¤À¡£2000Ç¯º¢¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¸¡º÷¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢2000°ì·åÇ¯Âå¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤Û¤Ü»ÍÈ¾À¤µª¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ÎÀ¸À®¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢AIÍøÍÑ¼þÊÕ¤Ë¤ÏÁáµÞ¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£Ãøºî¸¢¤Î¤³¤È¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶Èµ¡Ì©¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ïº£²ó¤ÎAI¥â¡¼¥É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î»È¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ãø¼Ô : »³ÅÄ¾ÍÊ¿ ¤ä¤Þ¤À¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤ ¥Ñ¥½¥³¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ò³Æ»æ»ï¤Ë´ó¹Æ¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥¹´©¤Î¡Ö¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤Ç¤¤ëOutlook¡×¤Ê¤É¤ÎÃø¼Ô¡£¢£¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¡§»³ÅÄ¾ÍÊ¿¤Î No Smart, No Life ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
AI¥â¡¼¥É¤ÈÀ¸À®AI¡ÖGemini¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡©
¸¡º÷¤«¤éÂÐÏÃ¤Ø¡¢AI¥â¡¼¥É¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥½¥³¥óÂÎ¸³
