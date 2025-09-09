「今日も残業になりそう…」夫の不倫が発覚したきっかけ
自分の夫に限って不倫なんてするわけないと思うかもしれませんが、3組に1組は離婚すると言われている時代。離婚理由の多くは女性関係であるため、自分の夫が不倫していたとしても不思議ではありませんよね。今回は、夫の不倫が発覚したきっかけをご紹介いたします。
残業が増えた
「夫の不倫がわかったのは、やけに残業が増えたことがきっかけです。前までは夜ごはんのメニューを連絡すると『急いで帰るね！』と返事がきて、仕事を終えてすぐに帰ってきてたのに、いつからか『今日も残業になりそう……』『日付越えると思うから先に食べてていいよ』と言われる日が多くなりました。怪しんだ私は夫のスマホをチェック。すると案の定、女がいることが発覚しましたよ……。やっぱり帰りが遅くなるのって不倫のサインなのかもしれませんね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）
▽ 本当に仕事で遅くなる場合もあると思いますが、残業は不倫するための口実として使いやすいですよね……。家に帰るのが遅くなる日が増えたら、不倫を疑ってもいいかもしれません。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。