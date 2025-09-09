くせ毛活かして、こんなにオシャレ！？【40・50代】が即真似したい♡「こなれボブ」

髪質やスタイリングに悩みがちな40・50代の大人女性に、「こなれボブ」がおすすめ。くせを活かした自然な毛流れが、おしゃれな抜け感を演出してくれそうです。手間をかけずにスタイリングできるので、忙しい大人女性にもぴったり。即真似したくなるようなこなれボブを、早速見ていきましょう。

ナチュラルなのに清潔感を演出できるミニボブ

ヘアスタイリストの@amimotokiさんが、「くせ毛を生かしたミニボブ」と紹介しているヘアスタイル。くせ毛ならではのゆるやかな髪の動きが、優しげな雰囲気を演出しています。首元をすっきりさせたミニボブは、清潔感を演出できるのが嬉しいポイント。ナチュラルでありながら、爽やかな印象のヘアスタイルです。

丸みのあるシルエットが大人かわいい

こちらは、ヘアスタイリストの@maotty0609さんが、「元の可愛いくせ毛を活かして、フレンチshort bob」とコメントしているヘアスタイル。丸みを帯びたシルエットがフェイスラインを自然にカバーしてくれそうです。カジュアル派の人にもフェミニン派の人にもマッチしそうなボブヘアは、これからの季節のオシャレをもっと楽しめるようになるかも。

大きめイヤリングで華やかさをプラス

ニュアンス感のあるミニボブは、イヤリングやネックレスといった顔まわりのオシャレと好相性。こちらは、大きめのイヤリングが自然にハネた毛先の質感とマッチして、こなれ感たっぷり。ラフなスタイリングで抜け感を演出しつつ、気分に合わせてさまざまなコーディネートを楽しめそうです。

くせを活かした柔らかなショートボブ

こちらのボブスタイルは、くせを活かした柔らかな毛流れがおしゃれ。軽やかな仕上がりが洗練された印象を与えてくれそうです。ヘアスタイリストの@chikara.ito___さんは、「クセを活かしたり、少しパーマをかけてみたり」、「髪を動かしたショートもオススメです」とコメントしています。

