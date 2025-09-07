巨人・ドラ1の石塚にファン「投資とかではなくて実力でスタメン奪える」

着実にスター街道を駆け上がる。巨人・石塚裕惺内野手の躍動が止まらない。6日に盛岡で行われたイースタン・リーグの楽天戦に「1番・三塁」で出場すると、3号先頭打者アーチを含む4打数4安打2打点の大暴れを見せつけた。

石塚は花咲徳栄高から2024年のドラフト1位で巨人に入団。プロ1年目の今季はここまで1軍戦での試合出場機会こそないが、2軍で49試合に出場して打率.329、3本塁打、21打点と、高卒ルーキーとは思えぬ躍動を披露している。

石塚の活躍にSNS上では「エグい」「これは坂本になるか山田になるかってレベルだわ」「巨人は数年後また優勝する戦力整えそうやな」「石塚裕惺、巨人の希望」「巨人石塚やばすぎだろトッププロスペクトだわ」など歓喜の声を上げている。

さらには「早く1軍に呼んで」「石塚は投資とかではなくて実力で巨人のスタメン奪えるし奪おうぜ」「怪我で今年2回離脱しながらも打率3割超え出塁率4割超え選球眼抜群、期待するなというほうが無理」「1試合だけでもいいから岡本ベンチスタートにしてサードで石塚使うっていうのが理想」など、19歳の早期昇格を願うファンも見られた。（Full-Count編集部）