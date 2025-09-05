Ä¶¿Íµ¤À¼Í¥¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡Ö°ìÈÖåºÎï¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡¡ÅÐÈÄ»î¹ç¤Ï5Àï5¾¡¤Î¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É
ÆâÅÄ¿¿Îé¤µ¤ó¤¬ÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¼ ³ÚÅ·¡Ê5Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡5Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-³ÚÅ·Àï¤Ç¡¢À¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Ë¾ìÆâ¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾å¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¾ìÆâ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¹ë²÷¤Ë¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿1Åê¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«»ö¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤È¤¤ç¤¦¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾åÂôÅê¼ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¡ª¡¡¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖåºÎï¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ã¤·¤¤¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯6·î1Æü¤Ë¤â¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀïÁ°¤ËÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤Ç5Àï5¾¡¡£¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬Íè¤ë¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë