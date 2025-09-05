株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansのシネマレンズ「INFINITE」シリーズを9月3日（水）に発売した。
七工匠 7Artisansブランドでは、スーパー35mm対応のシネマレンズ「HOPE Prime」シリーズを展開中だが、「INFINITE」は35mmフルサイズのイメージサークルに対応する単焦点シネマレンズシリーズとなる。16mmから135mmまでの幅広い焦点距離を揃え、T値2.1～2.5の大口径設計を採用した。
マウントは、PLとキヤノンEFの交換式を採用。別売のマウントアダプターにより、キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lなどにも対応する。
シリーズ全体で色味や描写傾向、操作感を統一。光学面では、中心から周辺まで一貫して高い解像度を保ち、豊かな階調表現と自然なボケ味を実現したとする。4Kや8Kといった高解像度映像の制作にも対応するという。
フォーカスブリージングを0.1％以内に抑えたことで、スムーズにピント調節できるとしている。0.8MODピッチギアを採用し、フォローフォーカスなどのアクセサリーが利用できる。
高性能マルチコーティングとレンズ内面の反射防止処理により、逆光でもフレアやゴーストを効果的に抑制し、クリアで立体感のある映像描写が可能という。
単体販売のほか、今回発売された7本のレンズと専用のハードケースがセットになった「七工匠 7Artisans INFINITE 7本セット 16-135mm T2.1-T2.5 シネマレンズ」（111万円）も用意されている。
7Artisans INFINITE 24mm T2.1の装着例
七工匠 7Artisans INFINITE 7本セット 16-135mm T2.1-T2.5 シネマレンズ
7Artisans INFINITE 16mm T2.5 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：16mm レンズ構成：11群16枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.5-22 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.25m ピントリング回転角：330° フィルター径：86mm 外形寸法：約90×104mm 質量：約822g 価格：14万8,500円
7Artisans INFINITE 24mm T2.1 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：24mm レンズ構成：9群14枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.3m ピントリング回転角：330° フィルター径：82mm 外形寸法：約90×118mm 質量：約937g 価格：13万2,300円
7Artisans INFINITE 35mm T2.1 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：35mm レンズ構成：9群14枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.33m ピントリング回転角：330° フィルター径：82mm 外形寸法：約90×118mm 質量：約1,086g 価格：12万7,800円
7Artisans INFINITE 50mm T2.1 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：50mm レンズ構成：8群12枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.6m ピントリング回転角：330° フィルター径：82mm 外形寸法：約90×118mm 質量：約935g 価格：12万2,400円
7Artisans INFINITE 85mm T2.1 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：85mm レンズ構成：8群14枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.85m ピントリング回転角：330° フィルター径：82mm 外形寸法：約90×118mm 質量：約1,054g 価格：12万7,800円
7Artisans INFINITE 105mm T2.1 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：105mm レンズ構成：7群11枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.1-22 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：1m ピントリング回転角：330° フィルター径：82mm 外形寸法：約90×118mm 質量：約974g 価格：13万2,300円
7Artisans INFINITE 135mm T2.4 対応マウント：キヤノンEF/PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：135mm レンズ構成：8群12枚 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.4-22 絞り羽根：17枚 最短撮影距離：1m ピントリング回転角：330° フィルター径：82mm 外形寸法：約90×136mm 質量：約1,149g 価格：13万2,300円