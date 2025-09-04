５年前は完敗、東京五輪でも屈辱。森保ジャパンが挑む因縁のメキシコ戦──２つの敗戦を味わった”現招集組３人”とは？【日本代表】
森保ジャパンが前回、メキシコ代表と対戦したのは2020年11月17日。オーストリアのグラーツで開催された親善試合で、日本は圧倒的な力の差を見せつけられた。
日本のスタメンは以下のとおりで、シュミット・ダニエル、冨安健洋、酒井宏樹、吉田麻也、中山雄太、遠藤航、柴崎岳、原口元気、鎌田大地、伊東純也、鈴木武蔵だった。前半はそれなりに奮闘したものの、押し込まれた後半に２失点。実際、吉田は試合後に「（ロシア・ワールドカップで）同じベスト16でもこれだけ差がある」とコメントしている。
シュートの精度、ボールへの寄せスピード、球際のプレー強度、試合運びの上手さ、その全てで日本はメキシコを下回った印象だった。ひと言で“完敗”。試合はあくまで90分間で、前半だけ互角に戦えても意味がない。まだまだ世界は遠いと実感させられたゲームでもあった。
その一戦から約５年、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンは難敵メキシコを相手にどんなパフォーマンスを見せられるか。今遠征の招集組で前回のメキシコ戦を体感しているのはベンチメンバーを含め、遠藤、鎌田、伊東、久保建英、板倉滉、菅原由勢、長友佑都、南野拓実の８名。彼らが成長した姿を示せるかという意味でも注目の試合となる。
遠藤、久保、板倉は東京五輪でも３位決定戦のメキシコ戦で屈辱を味わっている（結果は１−３）。ワールドカップ優勝を狙ううえで、因縁のあるメキシコは日本が乗り越えなければいけない相手だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
