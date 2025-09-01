今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『kome.shibano』へ投稿された、柴犬「コメちゃん」の様子です。磯遊びに出かけた先で、魚の入ったバケツを前にしたコメちゃんが取った大胆で豪快な行動が、「コメちゃんワイルドだわん」「エンジョイしてるね」と評判で35万回以上再生されています。

【動画：海で磯遊び中、バケツの中の魚を見ていた犬→次の瞬間…予想もつかなかった『大胆すぎる行動』】

自分で採りたいお年頃のコメちゃん

この日、飼い主さんと大好きな海へ磯遊びにやってきたコメちゃん。目の前には魚がたくさん泳いでいるバケツがあり、コメちゃんはその中をじっと見つめていたかと思うと、突然顔をじゃぼん！と突っ込んだといいます。

どうやら魚をバケツに入れてもらっただけでは飽き足らず、自分で採りたかった様子。顔がびしょ濡れになることも鼻に水が入ることも気にならないくらい、魚採りにすっかり夢中になってしまったようです。

何度もトライしたものの…？

果敢にバケツの中の魚へ挑んだものの、残念ながら採ることはできなかったコメちゃん。それでも諦めず、じっくり見て狙いを定めるともう一度顔をじゃぼん！しかし魚の方が上手のようで、やはり採れなかったのだとか…。

その後もビショビショになりながら何度も何度も挑んだものの、結局採ることはできなかったコメちゃん。この魚達の何匹かは海へ帰さず家の水槽へ連れ帰ったので、今は仲良く暮らしているそうです。

無邪気なコメちゃん

Instagramアカウント『kome.shibano』では、他にもいろんなことに夢中になっているコメちゃんの姿を見ることができます。川で魚を興味津々の眼差しで見つめていたり、早く泳ぎたくて抱っこされたまま手足はもう犬かきをしていたり。

散歩の途中でトカゲを見つけて、もう逃げてしまったのにいつまでも探していたこともあったのだとか。まるで小さな子供のように無邪気なコメちゃんの姿は本当に可愛くて、これからもたくさん楽しいことを見つけてほしいです。

この投稿へは「首元を涼しくしてあげてる飼い主さんの優しさ。わんこの可愛さ。朝からありがとです♡」「ワンちゃん、海水にこんなに顔つけれるんですねー♡」「お魚さんとたくさん遊べたかな？？」「癒されました」「好奇心旺盛ですね」「鼻に水が入ってもやめられないの、可愛すぎます♡」「可愛い♡ずっと見続けられる」「わあーやらせてあげたい♡」「良いなぁ～こめちゃんと一緒に遊びたーい」「涼しげで癒されます」など、大胆で豪快なコメちゃんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『kome.shibano』では、柴犬「コメちゃん」と飼い主さんご家族との楽しくて平和な日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kome.shibano」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。