29Æü¡¢·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¡£ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤â2¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿´°Â¤é¤°²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Õ¤È¤¤¤¦·ë¤Ó¤ÎÊ¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ëº§Êó¹ðÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊó¹ðÊ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ì¾¤Ç¡Ô»°»³Î¿µ±¡¡¼ñÎ¤¡Õ¤ÈÄ¾É®¤Î½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡È½ðÌ¾¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»°»³¤Ï¡ÈÀ¤³¦°ì»ú¤¬±ø¤¤¡É¤È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¼«¤é¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È»ú¤¬±ø¤¤¡É¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡È½ðÌ¾¤ÎÊ¸»ú¤¬»°»³¤Ë¤·¤Æ¤ÏåºÎï¤¹¤®¤ë¡É¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¿ôÉ´·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÔÇ¥¿±¤è¤ê¤â·ëº§¤è¤ê¤â¥ê¥ç¥¦¥¤Î»ú¤ÎåºÎï¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëTL¤¹¤¡Õ¤ÈÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¤Æ¤«¥ê¥ç¥¦¥¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê½÷»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê»ú½ñ¤¯»Ò¤À¤Ã¤±¤«¡©¡Õ
¡Ô¥ê¥ç¥¦¥¤¯¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤è¤¦¤ä¤¯ÁÇÄ¾¤Ë½Ë¤¨¤ë¤è¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¡£¡¡¤¢¡¢¤¢¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó»ú¹ÖºÂ¤«¤Ê¤Ë¤«ÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡©¡Õ
¡ÔËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤È°Õ³°¤ÈÈþÊ¸»ú¤Ê¥ê¥ç¥¦¥¡¡Ä¾É®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«²ø¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ì¥ê¥ç¥¦¥¤¬½ñ¤¯¡ÖÎ¿¡×¤Î»ú¤À¤«¤éËÜ¿Í¤À¤è¡£¡Õ
¡Ô¥ê¥ç¥¦¥¤ÎÎ¿¤Î»ú¤Ï¤é¤¤¤Î¥¯¥»¤¬¡¢¥ê¥ç¥¦¥¤Ê¤Î¤è¡¼¡ª¡¡¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡¼¡Õ
¤È¡¢º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¡É»°»³¤Î½ðÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢
¡Ô»ä¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÆ±¤¸¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Õ
¡ÔÂè°ì°õ¾Ý¥ê¥ç¥¦¥¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê»ú½ñ¤±¤¿¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿w¡¡¥Ú¥ó¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î»ú¤«¤Ê¡©¡Õ
¡Ô¤³¤Î½ðÌ¾¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤È¡¢¥Ú¥ó¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ÎÉ®À×¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¼ñÎ¤¤Ë¤è¤ëÂåÉ®¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤ª¤ê¡¢°Õ¸«¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ëº§Êó¹ð¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾¤¬É×ÉØ¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ö¡Ç21Ç¯¤ËÁ´Ê¸Ä¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤¿¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÎÉ®À×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡È»÷¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡É¡È¤É¤Á¤é¤¬½ñ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É±»Æó¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç24Ç¯¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤È¸µAKB48¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬·ëº§Êó¹ðÊ¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ã£É®¤ÊÄ¾É®½ðÌ¾¤ÎÉ®À×¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Î¾Êý¤Î½ðÌ¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»°»³¤µ¤ó¤È¼ñÎ¤¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¨¤Æ°ã¤¦¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿§¡¹¤È²±Â¬¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¿¿Áê¤Ï°Ç¤ÎÃæ¡£¤É¤Á¤é¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æó¿Í¤¬¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£